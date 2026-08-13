Việt Nam-Cuba tiếp nối tình hữu nghị đặc biệt qua di sản Fidel Castro

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, từ ngày 7-12/8/2026, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội dẫn đầu, đã tham dự cuộc gặp quốc tế các Đảng Cộng sản và Công nhân (IMCWP) lần thứ 24 và Hội thảo quốc tế lần thứ nhất với chủ đề “Fidel: Di sản và Tương lai” tại thủ đô La Habana, Cuba.

Cuộc gặp quốc tế các Đảng Cộng sản và Công nhân (IMCWP) lần thứ 24 diễn ra từ ngày 7-9/8/2026, do Đảng Cộng sản Cuba đăng cai tổ chức với chủ đề: “Bảo vệ và tôn vinh di sản của Cách mạng Cuba nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Fidel; làm sâu sắc hơn nữa tình đoàn kết với Cuba xã hội chủ nghĩa; tăng cường các hành động chung; đoàn kết các lực lượng vì hòa bình và chống lại sự xâm lược của đế quốc”; với sự tham dự của gần 200 đại biểu quốc tế từ 48 đảng cộng sản và công nhân thành viên IMCWP trên khắp thế giới tham dự.

Tại sự kiện, đồng chí Vũ Hải Hà đã có bài tham luận nhấn mạnh Cách mạng Cuba là một trong những biểu tượng sáng ngời của cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và công bằng xã hội trên thế giới; tư tưởng và tấm gương Fidel, cùng tư tưởng Hồ Chí Minh là hai biểu tượng lớn của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Đồng chí Vũ Hải Hà khẳng định tình đoàn kết của Việt Nam trước những khó khăn to lớn mà Cuba đang đối mặt; khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn dõi theo, chia sẻ và ủng hộ mạnh mẽ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Cuba; kêu gọi đoàn kết, đấu tranh bảo vệ hòa bình, chấm dứt các biện pháp phong tỏa, cấm vận, cưỡng ép kinh tế đơn phương nhằm vào Cuba, trái với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Đồng chí Vũ Hải Hà thông tin về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thông tin về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (2026), đường lối và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới; khẳng định Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác đến Cuba, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã tham dự Hội thảo quốc tế lần thứ nhất “Fidel: Di sản và Tương lai” tại La Habana; nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz. Sự kiện có sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu quốc tế từ 63 quốc gia.

Trong khuôn khổ Hội thảo, Cuba đã tổ chức Lễ ra mắt Bộ sách “Tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz” (15.000 trang) do Việt Nam in và trao tặng.

Phát biểu tại Phiên khai mạc Hội thảo, Trưởng đoàn Việt Nam khẳng định ba giá trị thời đại hội tụ ở Fidel Castro là độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và công bằng xã hội, khẳng định tinh thần quốc tế trong câu nói nổi tiếng của Lãnh tụ Fidel Castro Ruz: “Một cuộc cách mạng chân chính không thể không mang tính quốc tế.”

Đồng chí Vũ Hải Hà tái khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam và cam kết “cùng đồng hành, cùng hợp tác, cùng phát triển” với Cuba; đồng thời bày tỏ tri ân sâu sắc nhân kỷ niệm 60 năm tuyên bố của Lãnh tụ Fidel “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” (2/1/1966-2/1/2026).

Phát biểu tại Diễn đàn “Fidel và Ngoại giao Nghị viện” cũng trong khuôn khổ Hội thảo, đồng chí Vũ Hải Hà nhấn mạnh bối cảnh thế giới nhiều biến động và giá trị di sản Fidel vẫn còn nguyên vẹn: kiên định độc lập, chủ quyền, đoàn kết quốc tế và khát vọng công bằng; khẳng định sự tương đồng giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và Fidel về vai trò nghị viện bảo vệ ý chí dân tộc, phục vụ lợi ích Nhân dân; kêu gọi thúc đẩy hợp tác cụ thể với Cuba trong y tế, giáo dục, nông nghiệp, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Toàn cảnh Diễn đàn “Fidel và Ngoại giao Nghị viện”. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đồng chí Vũ Hải Hà và đoàn đã có các cuộc tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernández và Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba Roberto Morales Ojeda. Tại các cuộc gặp, đồng chí Vũ Hải Hà đã chuyển lời thăm hỏi của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cuba.

Hai bên cũng tái khẳng định tình anh em, tình hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện song phương, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Nhân dịp tham dự các hội thảo quốc tế tại Cuba, đồng chí Vũ Hải Hà và đoàn đã có các cuộc gặp và làm việc với Phó Chủ tịch thứ nhất Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) Noemi Rabaza và các Trưởng đoàn các đảng thành viên IMCWP gồm có Lào, Nhật Bản, Anh, Bồ Đào Nha, Mexico, Ecuador, Peru, Venezuela để trao đổi phương hướng, biện pháp tăng cường tiếp xúc và hợp tác với các đảng, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai Nhà nước, Nghị viện và nhân dân hai nước.

Đồng chí Vũ Hải Hà hội kiến Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernández. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Trong thời gian công tác tại Cuba, đồng chí Vũ Hải Hà và đoàn đã thăm Đại sứ quán Việt Nam và dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên mang tên Người ở thủ đô La Habana./.

Chủ tịch Cuba Fidel Castro: Lãnh tụ huyền thoại, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam Trong trái tim mỗi người Việt Nam, Cuba và vị lãnh tụ Fidel Castro đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quật khởi và khát vọng vươn tới tự do, hạnh phúc.