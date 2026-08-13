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Các bộ hoàn thành sắp xếp bộ máy gắn với phân cấp, phân quyền trong tháng 10 năm nay

Chính phủ đặt mục tiêu các bộ hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong tháng 10/2026, nhằm hiện thực hóa mục tiêu tinh gọn, hiệu lực hệ thống chính trị.

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Chính phủ ra Nghị quyết số 221/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Chương trình).

Mục đích của Chương trình nhằm tổ chức triển khai nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả Kết luận số 76-KL/TW và Kế hoạch số 06-KH/TW; tạo sự thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 76-KL/TW, Kế hoạch số 06-KH/TW và các chủ trương, kết luận có liên quan của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bảo đảm việc triển khai đúng định hướng, đúng thẩm quyền, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)
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CUỘC CÁCH MẠNG TINH GỌN TỔ CHỨC BỘ MÁY

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