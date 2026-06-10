Đánh giá thực trạng sử dụng, xử lý trụ sở sau sắp xếp tổ chức bộ máy

Về phạm vi và thời điểm giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thực hiện theo Nghị quyết số 23/2026/QH16 của Quốc hội, dự kiến từ ngày 1/3/2025 đến hết ngày 31/12/2026.

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 3, chiều 10/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát và Đề cương giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính."

Theo báo cáo, Đoàn giám sát xác định mục tiêu trọng tâm là đánh giá toàn diện việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính; đánh giá thực trạng sử dụng, xử lý trụ sở sau sắp xếp; làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí.

Nội dung giám sát tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính, đó là: việc ban hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính; Kết quả tổ chức thực hiện, bao gồm việc bố trí, xử lý trụ sở, tình hình quản lý, sử dụng, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu, ứng dụng chuyển đổi số, công tác thanh tra, kiểm toán và xử lý vi phạm; Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đoàn giám sát dự kiến tổ chức giám sát, khảo sát trực tiếp tại một số địa phương, làm việc với các bộ, ngành, cơ quan liên quan; đồng thời khai thác tối đa các nguồn dữ liệu hiện có, kết quả thanh tra, kiểm toán, kiểm kê tài sản công và các báo cáo chuyên đề liên quan để nâng cao chất lượng giám sát, hạn chế phát sinh thủ tục, giảm áp lực báo cáo đối với các cơ quan, đơn vị.

Tại phiên họp, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các nội dung: đối tượng giám sát, thời gian giám sát, tiến độ thực hiện giám sát, địa phương dự kiến giám sát, khảo sát.

Về phạm vi và thời điểm giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thực hiện theo Nghị quyết số 23/2026/QH16 của Quốc hội, dự kiến từ ngày 1/3/2025 (đối với Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ), từ ngày 1/7/2025 (đối với các tỉnh, thành phố) đến hết ngày 31/12/2026.

Về đối tượng giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bám sát quy định tại Nghị quyết số 23/2026/QH16 (đối tượng giám sát bao gồm: Chính phủ; các bộ, cơ quan ngang bộ; Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị tiếp tục rà soát hoàn thiện dự thảo Đề cương báo cáo của Đoàn giám sát theo hướng tập trung vào những vấn đề lớn, trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo nội dung yêu cầu báo cáo thực sự thiết thực, phục vụ trực tiếp cho đánh giá thực trạng, xác định tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý Đoàn giám sát trong quá trình giám sát nghiên cứu, tham khảo, tận dụng các kết quả giám sát trước đó, kết quả sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời tham khảo thêm các kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chuyên đề gần đây.

Đoàn giám sát có thể điều chỉnh kế hoạch giám sát và yêu cầu các đối tượng chịu sự giám sát, các cơ quan liên quan báo cáo bổ sung các nội dung ngoài đề cương giám sát, làm rõ những nội dung thuộc phạm vi chuyên đề giám sát.

Tinh thần là làm kỹ các phụ lục, biểu mẫu để có đầy đủ thông tin, tránh trường hợp yêu cầu các địa phương hoặc các bộ, ngành báo cáo lại nhiều lần. Tổ giúp việc sẽ tập hợp thông tin, nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi Đoàn giám sát làm việc trực tiếp; chỉ tổ chức làm việc trước trong trường hợp thực sự cần thiết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội giao Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Tổ giúp việc của Đoàn giám sát tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để sớm hoàn thiện hồ sơ gửi đến các cơ quan được giám sát và các cơ quan liên quan theo mốc thời gian đã dự kiến.

Trong phiên họp chiều 10/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến vào Nghị quyết về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm; Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng cho từng địa phương trong giai đoạn 2027-2030./.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước.

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