Quảng Trị: Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Ngày 13/8, tại Công viên Fidel Castro, phường Đông Hà, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Cộng hòa Cuba tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Lãnh tụ Fidel Castro (13/8/1926-13/8/2026).

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến nhấn mạnh Fidel Castro là một nhân vật có tầm vóc đặc biệt. Cuộc đời và sự nghiệp của Fidel Castro gắn liền với thắng lợi của Cách mạng Cuba, với cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền của dân tộc Cuba và với khát vọng của các dân tộc trên thế giới về độc lập, tự do, hòa bình và công bằng.

Nếu tình hữu nghị Việt Nam-Cuba được viết nên bằng nhiều dấu mốc lịch sử thì Quảng Trị là một trong những nơi mà những trang sử ấy được viết bằng những dấu chân của chính Lãnh tụ Fidel Castro.

Ngày 15/9/1973 mãi mãi là một ngày đặc biệt trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Cuba và trong lịch sử Quảng Trị. Chỉ ít tháng sau khi Hiệp định Paris được ký kết, trong khi chiến tranh vẫn còn diễn ra ác liệt, Fidel Castro đã trở thành nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị. Đó không chỉ là một chuyến thăm ngoại giao. Đó là một hành động chính trị có tầm vóc lịch sử. Đó là sự lựa chọn đứng về phía Việt Nam vào đúng thời điểm Việt Nam cần những người bạn chân thành nhất.

Và hơn thế nữa, đó là sự hiện diện của một người bạn giữa chiến trường. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, chiến tranh đã lùi xa, nhưng hình ảnh Fidel Castro giữa đất lửa Quảng Trị vẫn còn nguyên sức sống.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam cho biết: "Một thế kỷ sau ngày sinh của Fidel Castro, chúng ta thành kính tri ân một trong những người con ưu tú nhất, một lá cờ đầu kiên trung trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước. Đồng thời, chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự trọng thị và tình cảm mến mộ của nhân dân Việt Nam - những người qua bao thế hệ đã luôn gìn giữ, trân trọng và dành cho cuộc đời, sự nghiệp của Fidel Castro - một tình cảm đặc biệt, thủy chung và vô cùng sâu nặng."

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân một nhà cách mạng kiệt xuất của Cuba - Lãnh tụ Fidel Castro, một người bạn lớn, người đồng chí thủy chung của Việt Nam; đồng thời là dịp ôn lại mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, mẫu mực và giàu nghĩa tình nhất trong lịch sử quan hệ quốc tế của hai đất nước.

Trong những năm tháng cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam diễn ra ác liệt nhất, Cuba đã đứng bên Việt Nam với một tinh thần đoàn kết đặc biệt. Và Fidel Castro đã trở thành biểu tượng cao đẹp nhất của tình cảm ấy.

Câu nói bất hủ: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một lời phát biểu để trở thành biểu tượng của tình đồng chí, tình anh em và chủ nghĩa quốc tế trong sáng giữa hai dân tộc.

Cuba đã dành cho Việt Nam nhiều sự hỗ trợ quý báu, trong đó có những công trình mang dấu ấn đặc biệt của tình hữu nghị hai nước. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới là một biểu tượng tiêu biểu. Công trình ấy không chỉ có ý nghĩa về y tế. Đó là sự kết tinh của tình đoàn kết, sự sẻ chia và nghĩa tình mà nhân dân Cuba dành cho nhân dân Việt Nam.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Đối với Quảng Trị, tri ân Chủ tịch Fidel Castro, năm 2018, tỉnh Quảng Trị xây dựng và đưa vào sử dụng Công viên Fidel Castro tại trung tâm thành phố Đông Hà. Đây là công viên đầu tiên ở Việt Nam mang tên Lãnh tụ Fidel Castro./.

Chủ tịch Cuba Fidel Castro: Lãnh tụ huyền thoại, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam Trong trái tim mỗi người Việt Nam, Cuba và vị lãnh tụ Fidel Castro đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quật khởi và khát vọng vươn tới tự do, hạnh phúc.