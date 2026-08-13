Phát triển toàn diện quan hệ giữa hai nước Việt Nam và New Zealand

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến New Zealand, sáng 13/8 (giờ địa phương), tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.

Nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến New Zealand, Thủ tướng Christopher Luxon nhấn mạnh chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hai nước trong hơn nửa thế kỷ qua; khẳng định Việt Nam là một đối tác rất quan trọng của New Zealand và bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu vượt bậc mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trở thành một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp lại Thủ tướng Christopher Luxon; chúc mừng New Zealand về những thành tựu quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước theo hướng thịnh vượng và năng động hơn, ngày càng nâng cao đời sống người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với New Zealand; hài lòng nhận thấy quan hệ Việt Nam-New Zealand thời gian qua đã đạt được những bước tiến quan trọng, đặc biệt là việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025).

Sáng 13/8/2026 (giờ địa phương), tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm chính thức với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chuyển lời hỏi thăm của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới Thủ tướng Christopher Luxon.

Hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển của mỗi nước. Về quan hệ song phương, hai bên đánh giá cao sự phát triển tin cậy của quan hệ chính trị Việt Nam-New Zealand và tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, là nền tảng để hai nước tăng cường hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (2025) đã mở ra cơ hội làm sâu sắc hơn hợp tác trên các lĩnh vực, đưa quan hệ song phương phát triển thực chất hơn, gần gũi hơn và mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho người dân hai nước.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát triển toàn diện quan hệ hai nước thông qua việc tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên cả kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân, qua đó phát huy hiệu quả các cơ chế trao đổi chính sách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cần tăng cường phối hợp, rà soát, triển khai hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-New Zealand giai đoạn 2025-2030.

Hai bên thống nhất đưa hợp tác quốc phòng, an ninh đi vào thực chất, hiệu quả, nhất là hợp tác an ninh biển, giao lưu tàu hải quân, mở rộng hợp tác an ninh mạng, quân y…; nghiên cứu thiết lập cơ chế liên lạc trực tiếp hoặc đường dây nóng về các vụ việc tội phạm xuyên quốc gia; đẩy nhanh đàm phán, hướng tới thiết lập cơ chế và ký kết thỏa thuận hợp tác song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc hội đàm chính thức với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Khẳng định nền kinh tế hai nước có tính bổ trợ cao, hai bên nhấn mạnh hợp tác thương mại-đầu tư là trụ cột hợp tác rất quan trọng, còn nhiều tiềm năng, nhất là trong thương mại nông, thủy, hải sản, hai bên nhất trí mở rộng quy mô hợp tác kinh tế và thương mại, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng tham gia như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA), thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, mở cửa thị trường cho các nông sản thế mạnh của hai nước, giảm rào cản kỹ thuật, tăng cường trao đổi về tiêu chuẩn chất lượng, kiểm dịch, an toàn thực phẩm và chứng nhận điện tử, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước đầu tư vào thị trường của nhau.

Thủ tướng Christopher Luxon khẳng định New Zealand sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trong lĩnh vực thương mại-đầu tư, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước có những cơ hội hợp tác, đầu tư vào nhau.

Đánh giá cao sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của Chính phủ New Zealand dành cho Việt Nam trong nhiều năm qua, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành trong xây dựng nền nông nghiệp xanh, phát thải thấp, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực và nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản; xây dựng các mô hình hợp tác tiêu biểu về nông nghiệp bền vững.

Chia sẻ về những mục tiêu phát triển đất nước chung của cả hai nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng Christopher Luxon đánh giá cao các nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng các chính sách, thực thi các giải pháp để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào bảo vệ chủ quyền dữ liệu, chủ quyền số quốc gia; khẳng định sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng Chính phủ số, hệ sinh thái phục vụ phát triển khoa học -công nghệ và mô hình các trung tâm đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp.

Hai bên nhất trí đưa giáo dục, du lịch, kết nối và giao lưu nhân dân trở thành động lực quan trọng của quan hệ song phương. Theo đó, hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ, chuyên môn và kỹ năng đáp ứng giai đoạn phát triển mới; thúc đẩy các hãng hàng không của hai nước sớm mở đường bay thẳng để thu hẹp khoảng cách địa lý giữa hai nước, góp phần mở ra nhiều cơ hội giao lưu nhân dân, hợp tác mới, thực chất hơn và toàn diện hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm chính thức với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong bối cảnh thế giới, khu vực có những biến động phức tạp, Thủ tướng New Zealand đánh giá cao và cảm ơn Việt Nam, trong vai trò điều phối viên quan hệ giữa ASEAN và New Zealand đã giúp hỗ trợ New Zealand nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện với ASEAN, cơ chế đa phương quan trọng tại khu vực Đông Nam Á. Thủ tướng New Zealand khẳng định ủng hộ và sẽ hỗ trợ Việt Nam trong năm APEC 2027.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc.

Hai bên cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc thượng tôn pháp luật quốc tế ở khu vực và giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982)./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm chính thức với Thủ tướng New Zealand Sáng 13/8/2026 (giờ địa phương), tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm chính thức với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.

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