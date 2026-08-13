Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand gặp gỡ báo chí, chứng kiến trao văn kiện hợp tác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã gặp gỡ báo chí và chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước New Zealand-Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, trưa 13/8 (giờ địa phương), tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã gặp gỡ báo chí và chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước New Zealand-Việt Nam.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon bày tỏ hân hạnh được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; khẳng định, chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này tiếp tục đạt nhiều kết quả rất tích cực nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả./.

Phát triển toàn diện quan hệ giữa hai nước Việt Nam và New Zealand Tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát triển toàn diện quan hệ hai nước.