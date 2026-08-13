Hợp tác FPT và Mila góp phần thúc đẩy phát triển AI tại Việt Nam

Chiều 13/8, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn tiếp theo giữa Tập đoàn FPT (FPT) và Viện Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo Mila-Quebec (Canada).

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận và chúc mừng những kết quả hợp tác mà FPT và Viện Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo Mila-Quebec (Mila) đã đạt được trong thời gian qua cũng như kế hoạch triển khai nghiên cứu trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển quan trọng của đất nước. Với việc Luật Trí tuệ nhân tạo có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, Việt Nam nằm trong nhóm tiên phong trên thế giới (cùng với Liên minh châu Âu và Hàn Quốc) chính thức ban hành đạo luật chuyên biệt, tạo khung pháp lý toàn diện về trí tuệ nhân tạo nhằm kiểm soát rủi ro và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 19-NQ/TW tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mô hình phát triển, phát huy vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; trong đó, trí tuệ nhân tạo được đặt lên hàng đầu.

Triển khai các chủ trương trên, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hàng loạt các quyết sách, cơ chế chiến lược liên quan đến trí tuệ nhân tạo như Nghị định số 142/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo; Chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, định hướng đến năm 2035… Chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo trong thời gian tới.

Trong đó, Chính phủ xác định mọi chương trình, chiến lược phát triển về trí tuệ nhân tạo đều lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể và mục tiêu cao nhất, bảo đảm mọi thành tựu công nghệ đều quay trở lại phục vụ cuộc sống và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

“Mọi công nghệ AI chỉ thực sự có giá trị khi mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân và tạo không gian phát triển bứt phá cho doanh nghiệp”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Việt Nam xác định, hợp tác quốc tế là một trong những trụ cột then chốt để kết nối tri thức, tranh thủ nguồn lực toàn cầu và cùng bạn bè quốc tế xây dựng một hệ sinh thái AI toàn cầu nhân văn và bền vững, đồng hành cùng bạn bè quốc tế trong kỷ nguyên số.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Trong bối cảnh này, hợp tác giữa FPT và Mila phù hợp với định hướng phát triển trí tuệ nhân tạo của Việt Nam, góp phần mang lại giải pháp thiết thực giải quyết các bài toán lớn của đất nước, tạo giá trị gia tăng rõ rệt cho cộng đồng; đồng thời giúp Việt Nam chủ động tham gia vào chuỗi giá trị và định hình quy chuẩn quản trị AI toàn cầu.

Phó Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, FPT và Mila tập trung triển khai hợp tác theo hướng, lấy sản phẩm thực tiễn làm thước đo cuối cùng; chuyển dịch mạnh mẽ từ nghiên cứu thuần túy sang tạo ra kết quả định lượng cụ thể - từ công nghệ lõi, sáng chế đến các giải pháp thương mại hóa. Mọi đề tài nghiên cứu phải bắt nguồn từ việc phục vụ trực tiếp nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp và xã hội.

Đặt nhân lực chất lượng cao làm hạt nhân quyết định, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên gia, kỹ sư AI trình độ cao; tạo đột phá để trao quyền và mở không gian cho các nhà khoa học trẻ, tài năng trẻ Việt Nam được tham gia, dấn thân vào các dự án, chương trình nghiên cứu toàn cầu, đồng thời trực tiếp giải quyết các “bài toán lớn” đất nước.

Nhấn mạnh phát triển AI theo hướng an toàn, tin cậy và có trách nhiệm, Phó Thủ tướng nêu rõ, cần coi tính minh bạch, bảo mật dữ liệu và an toàn hệ thống là điều kiện tiên quyết ngay từ khâu thiết kế. Hai bên cần tiên phong tham gia đóng góp và định hình khung quản trị và tiêu chuẩn AI vừa chuẩn mực theo thông lệ quốc tế, vừa phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Phó Thủ tướng yêu cầu, thúc đẩy mô hình liên kết 3 nhà giữa viện nghiên cứu - trường đại học-doanh nghiệp; ưu tiên tập trung nguồn lực giải quyết dứt điểm các bài toán trọng điểm trong sản xuất, y tế, giáo dục và hạ tầng số, lấy hiệu quả thực tế làm căn cứ để nhân rộng trên quy mô lớn.

Phó Thủ tướng mong muốn, FPT tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, trong đó phát triển trí tuệ nhân tạo, coi đây là chìa khóa tiếp tục bứt phá. Mila tiếp tục phát huy tối đa vai trò “bệ phóng tri thức”, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối mạng lưới chuyên gia quốc tế nhanh chóng chuyển hóa những cam kết với FPT thành chương trình, sản phẩm cụ thể và kết quả có thể đo lường được.

Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa cam kết cụ thể hóa thành chương trình hành động thực chất, lấy sản phẩm thực tiễn làm thước đo cuối cùng, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người; phát triển AI theo hướng an toàn, tin cậy và có trách nhiệm; tạo không gian cho các nhà khoa học trẻ, tài năng trẻ Việt Nam được phát triển; mở rộng hệ sinh thái hợp tác có tính lan tỏa; từ đó góp phần giải quyết các “bài toán lớn” đất nước...

Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT tin tưởng, quan hệ hợp tác giữa FPT và Mila nói riêng, giữa Việt Nam và Canada nói chung, sẽ ngày càng được mở rộng, mang lại những giá trị thiết thực cho cả hai nước./.

FPT thành lập nhà máy kiểm thử, đóng gói chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam Tập đoàn FPT chính thức công bố thành lập Nhà máy Kiểm thử và Đóng gói tiên tiến chip bán dẫn nhằm thúc đẩy liên thông chuỗi giá trị bán dẫn Việt Nam.