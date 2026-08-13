Hợp tác xã Thổ Nhĩ Kỳ mở kênh kết nối tìm nguồn nguyên liệu cho doanh nghiệp Việt

Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết với gần 5 triệu thành viên và khoảng 50.000 hợp tác xã, hệ thống hợp tác xã Thổ Nhĩ Kỳ đang mở ra một kênh kết nối đáng chú ý cho doanh nghiệp Việt Nam trong tìm kiếm nguồn cung nông sản, thực phẩm và nguyên liệu.

Theo chuyên gia hợp tác xã EU Erdem Ak, hợp tác xã tại Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ thực hiện chức năng xã hội mà còn hoạt động như một doanh nghiệp kinh tế, tham gia từ sản xuất, tài chính, tiếp thị đến thương mại và xuất khẩu. Mô hình này góp phần tập hợp các nhà sản xuất nhỏ, chuẩn hóa chất lượng, bảo đảm nguồn cung và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường.

Đáng chú ý, các hợp tác xã nông nghiệp có quan hệ trực tiếp với ngành công nghiệp thực phẩm, cung cấp nguyên liệu từ trồng trọt, chăn nuôi và các vùng sản xuất tập trung. Khi được tổ chức ở quy mô lớn, hợp tác xã có thể cung cấp nguồn nguyên liệu ổn định, được tiêu chuẩn hóa và có khả năng truy xuất nguồn gốc.

Đây là kênh mà doanh nghiệp Việt Nam có thể nghiên cứu khi tìm kiếm đối tác tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là trong các lĩnh vực nông sản, thực phẩm chế biến, nguyên liệu thực phẩm và đồ uống.

Thương vụ khuyến nghị doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm chủ động nghiên cứu hệ thống hợp tác xã theo từng địa phương, xem đây là kênh bổ sung để tiếp cận nguồn nguyên liệu, đối tác chế biến và mạng lưới phân phối tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần thẩm tra kỹ năng lực thực tế của từng hợp tác xã, bởi không phải đơn vị nào cũng có đủ khả năng trực tiếp thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu quốc tế.

Khi lựa chọn đối tác, doanh nghiệp nên tập trung vào 4 nhóm tiêu chí gồm: tư cách pháp lý và năng lực tài chính; năng lực cung ứng; tiêu chuẩn chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc; năng lực thực hiện giao dịch quốc tế.

Đối với hợp đồng thương mại, cần quy định rõ tiêu chuẩn hàng hóa, số lượng, phương thức kiểm tra chất lượng, điều kiện giao hàng (Incoterms), chứng từ, trách nhiệm thông quan, phương thức thanh toán và cơ chế xử lý tranh chấp.

Đặc biệt, với các giao dịch có giá trị lớn, doanh nghiệp cần xác minh tài khoản ngân hàng và người có thẩm quyền ký kết hợp đồng của đối tác.

Một vấn đề khác cần được đặc biệt lưu ý là an toàn thực phẩm. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, việc kiểm soát an toàn thực phẩm được thực hiện xuyên suốt từ trước sản xuất đến sau sản xuất, bao gồm giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi, quy trình sản xuất, đóng gói, bảo quản và truy xuất nguồn gốc.

Vì vậy, khi tìm kiếm nguồn hàng và đối tác tại Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam không chỉ cần quan tâm đến giá cả, sản lượng mà còn phải đánh giá đầy đủ hệ thống kiểm soát chất lượng và khả năng đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để hạn chế rủi ro và xây dựng quan hệ hợp tác ổn định, lâu dài./.

Trái cây Việt Nam còn nhiều dư địa tại Thổ Nhĩ Kỳ Theo các chuyên gia, Thổ Nhĩ Kỳ là thị trường có những rào cản nhất định, song chính khoảng trống đối với các loại trái cây nhiệt đới lại mở ra cơ hội cho Việt Nam.