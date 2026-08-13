Kính thông minh Meta đối mặt cuộc chiến pháp lý vì nguy cơ quay lén

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, kính thông minh Ray-Ban Meta đang trở thành tâm điểm tranh cãi về quyền riêng tư tại Đức, sau khi tổ chức HateAid đệ đơn kiện hình sự, yêu cầu ngăn chặn việc bán sản phẩm này với cáo buộc thiết bị có thể bị sử dụng để quay lén người khác.

HateAid - tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền số có trụ sở tại Berlin - không chỉ nhắm đến một số lãnh đạo của Meta mà còn cáo buộc lãnh đạo hãng kính Ray-Ban và một số chuỗi bán lẻ tại Đức liên quan đến việc phân phối sản phẩm.

Trọng tâm tranh cãi là khả năng kính thông minh tích hợp camera có thể được sử dụng để lén ghi hình người khác. HateAid cho rằng điều này có thể xung đột với quy định của Đức về việc cấm phân phối các thiết bị camera ngụy trang phục vụ mục đích theo dõi.

Vụ việc càng thu hút sự chú ý khi ngày càng xuất hiện nhiều video được cho là quay lén phụ nữ tại sân bay, siêu thị, phòng tập thể dục hay thậm chí trên bãi biển bằng kính thông minh. Một số video sau đó được đăng lên mạng xã hội, kèm theo những bình luận mang tính xúc phạm hoặc phân biệt giới tính.

Ông Thomas Fuchs - Ủy viên bảo vệ dữ liệu bang Hamburg - cũng đặt câu hỏi về hiệu quả của biện pháp cảnh báo trên kính. Theo ông, đèn LED trên thiết bị hiện nay có thể không đủ rõ để những người xung quanh nhận biết họ đang bị ghi hình.

Trong khi đó, Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức - cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn việc nhập khẩu các thiết bị gián điệp - cho biết vẫn thường xuyên theo dõi thị trường kính thông minh, song đến nay chưa cấm sản phẩm nào thuộc nhóm này.

Tranh cãi xoay quanh Ray-Ban Meta xuất phát từ chính tính năng đa dạng của thiết bị. Meta quảng bá đây là một sản phẩm kính thông minh có thể hỗ trợ người dùng nhận diện môi trường xung quanh, đề xuất nhà hàng, trả lời câu hỏi hoặc cung cấp thông tin về những gì người dùng đang nhìn thấy.

Thiết bị cũng được đánh giá có thể mang lại lợi ích cho người khiếm thị khi có khả năng đọc thành tiếng nội dung trên biển báo, thực đơn và các văn bản khác.

Tuy nhiên, khả năng ghi hình và kết nối mạng xã hội cũng khiến sản phẩm đối mặt với những lo ngại mới về quyền riêng tư. Bà Josephine Ballon, Giám đốc điều hành HateAid, cảnh báo sự phổ biến của kính thông minh có thể khiến con người cảm thấy không còn không gian an toàn để tránh bị ghi hình.

Theo bà, từ tàu điện ngầm, nơi làm việc cho đến phòng xông hơi, mọi người có nguy cơ bị quay lén bất cứ lúc nào và hình ảnh sau đó có thể bị đưa lên mạng.

Meta đã bác bỏ các cáo buộc của HateAid. Trả lời báo Der Spiegel, người phát ngôn công ty cho biết Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức từng kiểm tra kính Ray-Ban Meta vào năm 2022 và thiết bị này cũng được trang bị nhiều biện pháp bảo vệ dữ liệu. Meta cho rằng các biện pháp này thậm chí vượt xa những biện pháp được áp dụng đối với điện thoại thông minh.

Công ty cũng cho biết đã đình chỉ một số tài khoản có lượng người theo dõi lớn đăng tải các video bất hợp pháp được quay bằng kính, trong đó tài khoản lớn nhất có 1,7 triệu người theo dõi. Về phía các nhà bán lẻ, một số doanh nghiệp tỏ ra bất ngờ trước động thái của HateAid.

Người phát ngôn MediaMarktSaturn, một trong những chuỗi bán lẻ điện tử lớn tại Đức, khẳng định doanh nghiệp chỉ kinh doanh các sản phẩm hợp pháp và dựa trên sự bảo đảm từ các nhà cung cấp.

Theo Đạo luật Viễn thông và Dịch vụ Kỹ thuật số của Đức (TDDDG), việc phân phối các thiết bị theo dõi bất hợp pháp có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù tới 2 năm. Việc có mở thủ tục tố tụng trong vụ việc này hay không sẽ do Văn phòng Trung ương chống tội phạm mạng (ZIT) thuộc Văn phòng Công tố Frankfurt am Main quyết định./.

Meta trình làng sản phẩm mới "phá giá" thị trường kính thông minh Kính thông minh của Meta cho phép người dùng chụp ảnh, quay video, nghe nhạc, thực hiện cuộc gọi và tương tác với trợ lý AI tích hợp, bao gồm cả tính năng dịch trực tiếp 14 ngôn ngữ.