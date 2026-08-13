“Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong tiến trình chuyển đổi số

Mỗi cán bộ Mặt trận phải là người học trước, làm trước, hướng dẫn trước và mỗi tổ chức thành viên của Mặt trận phải đưa kỹ năng số đến đúng nhóm đối tượng của mình để đảm bảo tinh thần phong trào Bình dân học vụ số là “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong quá trình chuyển đổi số.

Đó là ý kiến của ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tại lễ khai mạc lớp thí điểm Chương trình phổ cập kỹ năng số năm 2026 tại xã Bình Lợi, lớp tập huấn điểm ở cơ sở cấp Thành phố do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 13/8.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố nhấn mạnh, "Bình dân học vụ số" không chỉ là một khóa học, càng không phải là phong trào theo hình thức mà phải trở thành quá trình học tập thường xuyên của cộng đồng, giúp người dân tự tin hơn khi sử dụng VNeID và dịch vụ công trực tuyến, các nền tảng số, tiện ích số và biết phòng tránh những rủi ro trên môi trường mạng.

Lớp tập huấn nhằm đào tạo, hướng dẫn các cán bộ Mặt trận trở thành những “đại sứ” để lan tỏa, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành cùng người dân thực hiện quá trình chuyển đổi số tại cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào quản trị xã hội.

Kết quả của lớp học sẽ là dữ liệu quan trọng để Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố điều chỉnh nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức… để hoàn thiện hơn trước khi triển khai rộng trên toàn địa bàn.

Theo ông Phạm Minh Tuấn, các học viên cần phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, tiếp nhận nội dung học theo phương châm "Hiểu ngay - Làm được - Dùng được" để trở thành một công dân số sử dụng công nghệ an toàn và hiệu quả, đại sứ có khả năng truyền cảm hứng, hướng dẫn người khác và là hạt nhân cùng địa phương tổ chức các hoạt động phổ cập kỹ năng số tại ấp, khu dân cư.

Lớp tập huấn diễn ra trong hai ngày 13 và 14/8, với sự tham gia của khoảng 100 học viên học trực tiếp và kết nối đến 15 ấp tại xã với 630 học viên là lãnh đạo, cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội và Ban Công tác Mặt trận các ấp trên địa bàn xã Bình Lợi.

Chương trình tập huấn gồm 6 chuyên đề trọng tâm: Bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân; kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân tham gia chuyển đổi số; thực hành sử dụng các nền tảng, dịch vụ số thiết yếu; phát huy vai trò của lực lượng “Đại sứ số”; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác chuyên môn, quản lý và phục vụ nhân dân; tổ chức, vận hành Tổ Bình dân học vụ số tại khu dân cư.

Nội dung tập huấn được thiết kế theo hướng dễ hiểu, dễ thực hành, gắn với những nhu cầu thiết thực trong đời sống như sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, tiện ích số, nhận diện hành vi lừa đảo và bảo vệ tài khoản, dữ liệu cá nhân.

Dự kiến, trong tháng 8 và tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở thêm 15 lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ Mặt trận cơ sở trên địa bàn Thành phố.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Lợi cũng đã công bố quyết định thành lập Tổ Bình dân học vụ số là thành lực lượng nòng cốt tại cơ sở để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nền tảng số, dịch vụ số và ứng dụng chuyển đổi số trong đời sống.

Tổ Bình dân học vụ số cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình Công dân số, Đại sứ số, Gia đình số, Khu dân cư số và các mô hình phù hợp điều kiện thực tiễn địa phương./.

Tích hợp hồ sơ học tập suốt đời của cá nhân trên VNeID Các cá nhân có quyền khai thác dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của bản thân đã được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia để sử dụng tương đương cho các loại văn bản giấy liên quan.

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