Thành phố Hồ Chí Minh mở Chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục công lập nhằm giảm khoảng 30% đầu mối, tinh gọn bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ giáo viên trong tháng 8/2026, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến giảm 704 cơ sở giáo dục công lập, trở thành một trong 5 địa phương có số lượng giảm lớn nhất cả nước.

Ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc sắp xếp cơ sở giáo dục công lập được thành phố tiếp cận theo hướng rà soát tổng thể mạng lưới trường học; đồng thời phân tích từng trường hợp cụ thể để làm việc với từng xã, phường, từ đó xây dựng phương án tinh gọn phù hợp.

Theo phương án tổng thể, thành phố dự kiến giảm 704/2.188 cơ sở giáo dục công lập, tương đương 32,18%, đáp ứng yêu cầu của Chính phủ về giảm tối thiểu 30-50% đầu mối. Với quy mô này, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm 5 địa phương có số lượng cơ sở giáo dục công lập giảm lớn của cả nước. Về nhân sự, sau sắp xếp dự kiến có khoảng 465 cán bộ quản lý, 930 phó hiệu trưởng và 2.096 giáo viên dôi dư theo vị trí việc làm.

Ông Nguyễn Tấn Phát cho biết thêm nguyên tắc xử lý của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố là ưu tiên giữ ổn định đội ngũ, thực hiện điều chuyển phù hợp giữa các đơn vị.

Toàn thành phố vẫn thiếu khoảng 1.000 vị trí việc làm, do đó việc sắp xếp sẽ gắn với cân đối, điều chuyển và bổ sung biên chế theo nhu cầu thực tế. Công tác tuyển dụng cũng được tạm dừng để chờ phương án sắp xếp chính thức, từ đó xác định nhu cầu và bổ sung biên chế phù hợp.

Liên quan đến công tác chuẩn bị trường lớp cho năm học 2026-2027, Giám đốc Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ thành phố đã gấp rút triển khai “Chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học."

Các dự án trong chiến dịch được chia thành 2 nhóm: 53 dự án hoàn thành trước ngày 5/9 và 20 dự án hoàn thành trước ngày 31/12.

Đối với nhóm thứ nhất, hiện có 43/53 dự án đã hoàn thành, với 829 phòng học trong tổng số 1.044 phòng. 10 dự án còn lại đạt tiến độ khoảng 80%, được cam kết bàn giao trước ngày khai giảng năm học mới.

Để bảo đảm cơ sở vật chất cho năm học 2026-2027 và những năm tiếp theo, Sở Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo địa phương đẩy nhanh các dự án trường học còn lại, hoàn thành đúng kế hoạch.

Sở Xây dựng và Sở Tài chính xử lý dứt điểm các vướng mắc. Sở Nội vụ được sớm hướng dẫn chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên chịu tác động của việc sắp xếp cơ sở giáo dục công lập; giao bổ sung biên chế giáo dục và phân cấp thẩm quyền tiếp nhận công chức, viên chức.

“Thành phố cần bảo đảm các điều kiện vận hành ngay sau sắp xếp cơ sở giáo dục như con dấu, tài khoản, mã số ngân sách, mã định danh, chữ ký số và việc chi trả lương cho cán bộ, viên chức. Khi thành phố chính thức ban hành phương án sắp xếp trường lớp, các đơn vị cần tăng cường phối hợp tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, chia sẻ của người dân,” Giám đốc Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị./.

Giáo dục trước thềm năm học mới: Tái cấu trúc mạng lưới, đổi mới tư duy quản trị Các địa phương đang tập trung tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất và bảo đảm các điều kiện dạy học, tạo nền tảng cho những chuyển biến thực chất trong giai đoạn mới.

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