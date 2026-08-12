Mở rộng dự án phát triển công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, hôm nay, 12/8, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổ chức Good Neighbors International (GNI) tổ chức lễ công bố Văn kiện dự án “Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý trong trường học giai đoạn 2026-2027.”

Dự án hướng tới tăng cường năng lực phòng ngừa, hỗ trợ học sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng và bảo đảm tốt hơn quyền trẻ em.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên Nguyễn Xuân An Việt cho hay trong giai đoạn 2022-2024, dự án tập trung vào xây dựng mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ; truyền thông nâng cao nhận thức và tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quốc tế.

Qua đó, công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học bước đầu có những nền tảng quan trọng. Cụ thể, mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ từng bước được hình thành, một số phòng tư vấn tâm lý học đường được xây dựng; đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, cộng tác viên được đào tạo, bồi dưỡng; hoạt động truyền thông ngày càng đa dạng.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cũng cho thấy những vấn đề cần tiếp tục được tháo gỡ. Công tác chỉ đạo tại một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức; truyền thông về sức khỏe tinh thần và tâm lý học đường chưa thật sự phong phú, hiệu quả; nhân sự chuyên trách còn thiếu, năng lực của một bộ phận cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm còn hạn chế, trong khi nguồn lực cho hoạt động phòng ngừa, hỗ trợ và tư vấn tâm lý học sinh chưa đáp ứng yêu cầu.

Ông Nguyễn Xuân An Việt phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Theo ông Nguyễn Xuân An Việt, việc triển khai dự án giai đoạn 2026-2027 là bước tiếp nối cần thiết, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xã hội và tư vấn tâm lý học đường, từ đó góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng.

Dự án xác định mục tiêu phát triển công tác xã hội, tư vấn tâm lý học đường, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng và tạo điều kiện thuận lợi để bảo đảm quyền trẻ em.

Cụ thể, giai đoạn 2026-2027, dự án tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ: nhân rộng mô hình công tác xã hội và tư vấn tâm lý tại các cơ sở giáo dục; xây dựng, phát triển các chương trình phòng ngừa; truyền thông, nâng cao nhận thức về công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học.

Theo văn kiện, mô hình sẽ được nhân rộng tại 55 trường học thuộc Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Phú Thọ và Thanh Hóa. Dự án xây dựng bộ tài liệu số hướng dẫn phòng ngừa; phát triển các chương trình nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, năng lực tự bảo vệ bản thân; tổ chức khảo sát, đánh giá, tập huấn và triển khai các hoạt động truyền thông.

Các đại biểu chia sẻ về dự án. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Điểm đáng chú ý của giai đoạn mới là tăng cường cách tiếp cận phòng ngừa từ sớm thay vì chỉ tập trung can thiệp khi học sinh đã gặp khó khăn. Các chương trình phòng ngừa sẽ được khảo sát, đánh giá đầu vào và đầu ra, được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, phê duyệt và tổ chức tập huấn để triển khai tại các cơ sở giáo dục.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Cho Eun Seung, Trưởng đại diện GNI tại Việt Nam cho rằng những khó khăn về tâm lý và xã hội mà học sinh gặp phải không chỉ ảnh hưởng đến bản thân các em mà còn có thể tác động tới gia đình, bạn bè, tập thể nhà trường và rộng hơn là toàn xã hội.

Nhấn mạnh việc phòng ngừa phải được đặt ở vị trí quan trọng trong công tác hỗ trợ học sinh, ông Cho Eun Seung cho hay giai đoạn mới của dự án sẽ giúp học sinh nhận được sự hỗ trợ cần thiết trước khi khó khăn trở nên nghiêm trọng, qua đó tạo dựng môi trường học đường lành mạnh và an toàn hơn.

Dự án được kỳ vọng góp phần hình thành, củng cố mạng lưới phòng ngừa, can thiệp và hỗ trợ đối với những khó khăn về học tập, sức khỏe, tâm lý - xã hội của học sinh đồng thời thúc đẩy phát triển dịch vụ công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong các cơ sở giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và bảo đảm tốt hơn quyền trẻ em./.

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