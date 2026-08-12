Đào tạo nhân lực tinh hoa để hiện thực hóa khát vọng vươn tầm quốc tế

Sau nhiều năm đi làm và gặt hái thành công, giữ vị trí Giám đốc Phát triển Kinh doanh của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chị Nguyễn Thanh Mai vẫn quyết định nộp hồ sơ để tiếp tục theo học thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội.

Học để bước ra thế giới đầy biến động

Quyết định này không dễ dàng khi chị phải đồng thời duy trì công việc và việc học. Nhưng theo chị Mai, kinh nghiệm và kiến thức tích lũy trước đây có thể giúp chị đáp ứng tốt yêu cầu của công việc hiện tại, song chưa chắc đủ cho chặng đường phía trước.

“Hiện nay, đa số vị trí lãnh đạo các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam do người nước ngoài đảm nhận. Tôi mong muốn người Việt Nam đi làm ở nước ngoài không phải chủ yếu là xuất khẩu lao động phổ thông như hiện nay mà phải là những nhân lực tinh hoa", chị Mai chia sẻ.

Doanh nghiệp nơi chị làm việc đang có định hướng mở rộng thị trường quốc tế. Với chị, việc học thạc sỹ vì thế không đơn thuần là bổ sung một tấm bằng, mà là chuẩn bị cho một bước chuyển trong sự nghiệp.

“Tôi muốn mình trở thành đại diện lãnh đạo cấp cao của công ty ở nước ngoài. Quyết định theo học thạc sỹ là một trong những bước đi để tôi chuẩn bị cho hành trình sự nghiệp mới", chị nói.

Chị Mai (bên trái) trao đổi trong giờ học với giảng viên và các học viên khác. (Ảnh: Vietnam+)

Khát vọng bước ra thị trường quốc tế cũng là động lực đưa Hà Cẩm Uyên đến với chương trình thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại HSB.

Uyên đang làm việc tại một doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm, dịch vụ chủ yếu phục vụ khách hàng ở Mỹ, Canada và châu Âu. Việc sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh trên những thị trường này khiến chị tự hào, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ nhân sự.

“Quá trình học giúp tôi có tư duy làm việc chuẩn quốc tế hơn, từ cách xây dựng chiến lược, phân tích thị trường đến cách giao tiếp, thuyết trình, để sản phẩm và dịch vụ của công ty có thể tự tin cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ nước ngoài", chị Uyên cho biết.

Nếu với chị Mai và Uyên, mục tiêu là nâng cao năng lực để tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế, thì với chị Nguyễn Vân Trang, việc trở lại giảng đường xuất phát từ nhu cầu tiến từ vai trò chuyên môn sang tham gia các quyết định mang tính chiến lược.

Sau khoảng 5 năm làm việc trong lĩnh vực mua sắm công nghệ tại Techcombank, Trang nhận thấy kinh nghiệm thực tế giúp chị xử lý tốt những vấn đề phát sinh hằng ngày, nhưng để tham gia vào những quyết định lớn hơn, chị cần một nền tảng quản trị bài bản. Để thực hiện mục tiêu này, Trang quyết định học chương trình thạc sỹ Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ, một chương trình liên ngành kết hợp giữa quản lý công nghệ và phát triển doanh nghiệp.

Chị Vân Trang trong ngày nhận bằng tốt nghiệp thạc sỹ. (Ảnh: Vietnam+)

“Điều giá trị nhất không chỉ là kiến thức chuyên môn mà là cách tư duy quản trị. Tôi học được cách nhìn một vấn đề từ nhiều góc độ: chiến lược, tài chính, quản trị thay đổi, quản trị công nghệ và quản trị rủi ro", chị Trang nói.

Theo chị, những kiến thức về phân tích dữ liệu, quản trị dự án, quản trị công nghệ và đổi mới sáng tạo giúp người học đánh giá một giải pháp toàn diện hơn, thay vì chỉ nhìn vào một tiêu chí riêng lẻ như chi phí.

Đại học phải liên tục thay đổi

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội, đất nước đang tiến vào kỷ nguyên mới với khát vọng vươn mình. Khi doanh nghiệp Việt Nam ngày càng tham gia sâu vào thị trường toàn cầu, yêu cầu đối với nguồn nhân lực cũng đang thay đổi.

Không chỉ cần giỏi chuyên môn, người lao động còn phải có tư duy quản trị, năng lực công nghệ, khả năng thích ứng và làm việc trong môi trường quốc tế. Đặc biệt, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách doanh nghiệp tổ chức công việc, ra quyết định và tạo ra giá trị.

Đó cũng là lý do ngày càng nhiều người đã có kinh nghiệm nghề nghiệp, thậm chí đang giữ vị trí quản lý, quay trở lại giảng đường để bổ sung một nền tảng tri thức mới, để làm tốt hơn công việc hiện tại, nhưng quan trọng hơn, học để có thể đi xa hơn trong một thế giới không ngừng thay đổi.

Khi thị trường lao động đang thay đổi từng ngày, người học chủ động tìm kiếm những năng lực mới với mục tiêu ngày càng cao, các trường đại học cũng đứng trước yêu cầu phải liên tục đổi mới chương trình đào tạo. Bài toán đặt ra không chỉ là đào tạo những gì thị trường đang cần, mà còn phải dự báo được những năng lực mà thị trường sẽ cần trong tương lai.

“Giáo dục đại học vì thế phải bắt nhịp với hơi thở của thời đại trong cả đào tạo và nghiên cứu. Chương trình đào tạo không thể được xây dựng một lần rồi giữ nguyên trong nhiều năm mà phải liên tục được cập nhật cùng những thay đổi của nền kinh tế và công nghệ,” Giáo sư Hoàng Đình Phi nói.

Giáo sư Hoàng Đình Phi. (Ảnh: Vietnam+)

Để đáp ứng yêu cầu này, tại HSB, nhà trường tổ chức nhóm nghiên cứu và cập nhật các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế để xem xét tác động của những biến động này đối với thị trường lao động và giáo dục đại học.

“Mỗi ngày, chúng tôi đều dành 15 phút đầu giờ để trao đổi về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, phân tích xem điều đó liên quan gì đến biến động kinh tế, đến yêu cầu của thị trường lao động, giáo dục đại học phải thích ứng ra sao, chương trình đào tạo phải thay đổi như thế nào?”, ông Phi cho biết.

Cũng theo Giáo sư Hoàng Đình Phi, trong bối cảnh mới, khi công nghệ ngày càng phát triển, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội với nhiều biến chuyển bất ngờ, việc làm chủ trí tuệ nhân tạo và có kiến thức, kỹ năng, cách tiếp cận liên ngành ngày càng trở nên quan trọng, giúp giải quyết vấn đề nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Vì vậy, đào tạo về trí tuệ nhân tạo và trang bị kiến thức liên ngành cho người học, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, luật pháp kinh doanh, tài chính, kế toán, ngân hàng cho đến công nghệ số là yêu cầu bắt buộc và xuyên suốt chương trình đào tạo.

“Việc tích hợp những lĩnh vực vốn có phạm vi kiến thức rất rộng là một thách thức không nhỏ đối với đội ngũ xây dựng chương trình. Tuy nhiên, đây là xu hướng khó đảo ngược nếu giáo dục đại học muốn đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao như yêu cầu đã được Bộ Chính trị đặt ra tại Nghị quyết 71 và Nghị quyết 57, đặc biệt là khi Đại học Quốc gia Hà Nội đang đặt mục tiêu đào tạo tinh hoa theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm,” Giáo sư Hoàng Đình Phi nhấn mạnh.

Cũng theo Giáo sư Hoàng Đình Phi, đào tạo tinh hoa không chỉ là câu chuyện của một chương trình hay một nhà trường. Xa hơn, đó là việc Việt Nam có thể tạo ra một thế hệ nhân lực đủ năng lực tham gia vào những vị trí có giá trị cao trong chuỗi giá trị toàn cầu. Và trách nhiệm đào tạo thế hệ nhân lực đó thuộc về giáo dục đại học./.

Đại học Quốc gia Hà Nội: Hành trình 120 năm đào tạo tinh hoa Được thành lập năm 1906 với tên gọi Đại học Đông Dương, trong suốt hành trình 120 năm qua, Đại học Quốc gia Hà Nội luôn là nơi đào tạo tinh hoa, giữ vững vị trí dẫn đầu hệ thống giáo dục đại học.