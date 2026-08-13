Nghệ An: Bứt phá tiến độ, hiện thực hóa giấc mơ trường kiên cố nơi biên cương

Nằm trong đại dự án 21 trường liên cấp với tổng mức đầu tư hơn 7.700 tỷ đồng, 10 công trình giai đoạn 1 tại các xã biên giới Nghệ An đang bước vào chặng nước rút quyết định.

Dù đối mặt với vô vàn áp lực từ thời tiết khắc nghiệt đến điều chỉnh kỹ thuật do sạt lở, các mũi thi công vẫn căng mình bám công trường, đưa 9/10 dự án giai đoạn 1 đạt mốc 80-90% khối lượng.

Sự đồng lòng ấy đang hiện thực hóa giấc mơ trường mới kiên cố, kịp thời đón các em nhỏ dân tộc thiểu số vào lớp đúng ngày khai giảng.

"Vượt nắng, thắng mưa" đưa công trình về đích

Tại công trình Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Môn Sơn, dù thời tiết nắng nóng nhưng hàng trăm công nhân vẫn duy trì nhịp độ thi công.

Tranh thủ những khung giờ thời tiết thuận lợi, các tổ, đội thi công bố trí tăng ca, tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Đình Thành, công nhân thi công công trình chia sẻ, thời tiết miền Tây Nghệ An khắc nghiệt, lúc thì nắng nóng gay gắt, lúc thì mưa lớn, nhưng vì mục tiêu đưa các cháu học sinh kịp vào lớp đúng ngày khai giảng, anh em công nhân ai nấy đều động viên nhau cố gắng. Dù thiếu nhân lực, khối lượng công việc còn nhiều nhưng đơn vị đã chủ động chia ca, tăng cường thi công vào các khung giờ thời tiết phù hợp.

Ông Nguyễn Văn Xiêm, Chỉ huy trưởng Công trình Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Môn Sơn cho biết chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến khai giảng, áp lực tiến độ là rất lớn khi khối lượng công việc còn lại khá nhiều, trong khi thời tiết mưa, nắng thất thường và nhân lực có phần hạn chế.

Xác định đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt cho học sinh vùng cao Môn Sơn, Ban chỉ huy đã chủ động điều chỉnh phương án thi công. Chia nhiều mũi thi công, bố trí tăng ca và tranh thủ tối đa các khung giờ thời tiết mát mẻ trong ngày. Dù khó khăn, toàn bộ anh em kỹ sư, công nhân đều tập trung cao độ, quyết tâm hoàn thành và bàn giao trường học đúng kế hoạch.

Tại công trình Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Anh Sơn, dù thiếu nhân lực nhưng với quyết tâm cao, công trình vẫn đạt tiến độ. Hiện các dãy nhà đã cất nóc; các hạng mục xây trát, điện nước được triển khai đồng bộ.

Bên cạnh các hạng mục xây tường được triển khai ban ngày, việc đổ bê tông dầm, cột và sàn được bố trí vào sáng sớm hoặc chiều tối, khi nhiệt độ giảm để đảm bảo chất lượng công trình. Đây sẽ là nơi học tập, sinh hoạt cho hơn 1.600 học sinh vùng biên giới.

Công trình Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Anh Sơn được Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An tăng cường thêm 22 cán bộ chiến sỹ, góp phần đảm bảo tiến độ đặt ra. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Anh Nguyễn Tuấn Anh, công nhân thi công cho biết: "Thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và năng suất làm việc của anh em trên công trường. Để thích nghi, chúng tôi phải linh hoạt điều chỉnh khung giờ làm việc tranh thủ đi làm từ sáng sớm và nghỉ sớm hơn, tránh những giờ nắng đỉnh điểm ban ngày.

Bên cạnh đó, Ban chỉ huy cũng đặc biệt quan tâm đến chế độ ăn uống, dinh dưỡng và nước uống đầy đủ để công nhân đảm bảo sức khỏe. Nhờ vậy, dù thời tiết khắc nghiệt và thiếu nhân lực, toàn thể anh em vẫn luôn giữ vững quyết tâm, nỗ lực tăng ca để hoàn thành công trình đúng tiến độ."

Ông Phan Thanh Tuấn, Tư vấn giám sát công trình Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Anh Sơn cho biết, để đảm bảo tiến độ bàn giao công trình, chúng tôi giám sát chặt chẽ việc phối hợp giữa các tổ đội, linh hoạt sắp xếp công việc theo thời tiết.

Những ngày nắng nóng, việc đổ bê tông dầm, cột, sàn được bố trí sáng sớm hoặc chiều tối để bảo đảm chất lượng, còn ban ngày tập trung xây trát. Bên cạnh việc tăng ca, nhà thầu cũng huy động thêm lực lượng và duy trì nhiều mũi thi công độc lập để hoàn thiện đồng bộ các dãy nhà đã cất nóc cùng hệ thống điện nước, hạn chế thời gian chờ, đồng thời bù lại khoảng thời gian chậm do trời mưa.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Nhằm đưa 10 công trình Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp giai đoạn 1 kịp hoàn thành trước năm học mới, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các sở, ngành liên tục kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc tại hiện trường.

Đặc biệt, lực lượng quân đội, bộ đội biên phòng và dân quân tự vệ tại các xã miền núi như Anh Sơn, Nhôn Mai, Keng Đu... đã tích cực ra quân hỗ trợ. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ không quản nắng nóng, bám công trường giúp vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng và dọn dẹp vệ sinh. Sự chung sức này đã tạo động lực lớn, giúp các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, chia sẻ tham gia xây dựng các trường học vùng biên không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà còn là trách nhiệm, tình cảm sâu nặng của cán bộ, chiến sĩ đối với đồng bào các dân tộc. Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chủ động vượt khó, rà soát và tuyển chọn những cán bộ, chiến sỹ có tay nghề giỏi, sẵn sàng tăng cường hỗ trợ cho các công trình trường liên cấp khi nhà thầu yêu cầu.

Đến thời điểm hiện tại, 9/10 dự án trường liên cấp giai đoạn 1 ở Nghệ An đã đạt 80% tiến độ. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ góp phần củng cố thắt chặt mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân-dân, tăng cường niềm tin của nhân dân biên giới đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội, qua đó, phát huy vai trò nòng cốt của Bộ đội biên phòng trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, đắp bồi 'thế trận lòng dân' vững chắc, huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân cùng tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An, đến thời điểm hiện tại, 9/10 dự án trường liên cấp giai đoạn 1 đã đạt 80% tiến độ. Nổi bật trong số đó là hai công trình tại xã Tri Lễ và xã Hạnh Lâm, hiện đã hoàn thành đến 90% khối lượng công việc.

Riêng công trình Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Nhôn Mai do sạt lở trong quá trình thi công nên phải điều chỉnh thiết kế.

Dự kiến, đến ngày 26/8 sẽ có 9/10 trường giai đoạn 1 gồm: Hạnh Lâm, Tri Lễ, Quế Phong, Tam Thái, Keng Đu, Anh Sơn, Môn Sơn, Na Ngoi và Bắc Lý dự kiến hoàn thành các hạng mục thiết yếu như khối phòng học, nhà ăn, nhà hiệu bộ và hạ tầng kỹ thuật để đưa vào vận hành.

Riêng các trường Tri Lễ, Hạnh Lâm và Anh Sơn hoàn thành thêm khu nhà ở nội trú cùng các hạng mục phụ trợ khác.

Dự án xây dựng các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại khu vực miền núi, biên giới tỉnh Nghệ An được chia làm 2 giai đoạn với tổng số 21 trường và tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 7.700 tỷ đồng.

Giai đoạn 1, xây dựng 10 trường tại 10 xã biên giới thuộc các địa phương miền núi Na Ngoi, Nhôn Mai, Keng Đu, Môn Sơn, Bắc Lý, Tam Thái, Quế Phong, Tri Lễ, Hạnh Lâm và Anh Sơn.

Giai đoạn 2, xây dựng 11 trường tại các xã biên giới khác gồm: Thông Thụ, Mỹ Lý, Sơn Lâm, Nậm Cắn, Mường Típ, Tam Quang, Na Loi, Tiền Phong, Mường Xén, Châu Khê, Kim Bảng.

Những ngôi trường mới đang dần hình thành nơi vùng biên Nghệ An, không chỉ là công trình xây dựng mà còn là niềm hy vọng, chắp cánh tri thức cho hàng ngàn học sinh dân tộc thiểu số. Đây chính là minh chứng cho tinh thần vượt khó, quyết tâm vì tương lai thế hệ trẻ./.

Bảo đảm các trường phổ thông nội trú sẵn sàng hoạt động từ năm học mới Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương bảo đảm các trường phổ thông nội trú được chuẩn bị đồng bộ các điều kiện để đưa vào hoạt động ngay từ năm học 2026-2027.

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