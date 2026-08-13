Miễn học phí cho người học chương trình giáo dục trung học nghề

Người học chương trình giáo dục trung học nghề sẽ được miễn học phí - đây là điểm đáng chú ý trong Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Theo dự thảo, mức trần học phí đối với chương trình giáo dục trung học nghề tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2026-2027 đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên như sau:

(Nguồn: Bộ GD-ĐT)

Đối với cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục do các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp nhà nước quản lý trực tiếp: mức học phí tối đa không quá 2,5 lần so với mức học phí trên.

Từ năm học 2027-2028 trở đi, mức trần học phí được điều chỉnh phù hợp với khả năng chi trả của người dân, điều kiện kinh tế - xã hội nhưng tối đa không vượt quá tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng tại thời điểm xác định mức học phí so với cùng kỳ năm trước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.

Trung học nghề là loại hình đào tạo mới được bổ sung vào hệ thống giáo dục quốc dân theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp được Quốc hội thông qua cuối năm 2025.

Theo đó, trung học nghề tương đương với bậc trung học phổ thông. Học sinh học trung học nghề vừa được học nghề, vừa được học chương trình trung học phổ thông.

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Điều lệ trường trung học nghề và chương trình trung học phổ thông trong trường trung học nghề. Theo đó, chương trình trung học phổ thông trong chương trình giáo dục trung học nghề gồm quy định chung và chương trình của 10 môn học: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ, Tin học và Giáo dục thể chất; được phân bố theo lớp học và nhóm ngành, nghề đào tạo. Dự kiến chương trình được thực hiện từ năm học 2026-2027.

Các môn học bắt buộc áp dụng cho tất cả các nhóm ngành, nghề gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử và Tin học. Các môn học theo định hướng nghề nghiệp sẽ gồm 2 môn tùy thuộc vào từng nhóm ngành, nghề (bao gồm: Môn Vật lý và môn Công nghệ cho nhóm ngành: Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, Kỹ thuật điện, điện tử và tự động hóa; môn Công nghệ và môn Địa lý cho nhóm ngành khách sạn, du lịch, các nhóm ngành khác sẽ được xác định trong năm 2027)./.

Dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp: Bổ sung loại hình trung học nghề Dự thảo luật giáo dục nghề nghiệp khẳng định giáo dục nghề nghiệp là then chốt trong phát triển lực lượng lao động kỹ năng cao, được ưu tiên phân bổ ngân sách.