Bộ GD-ĐT rút ngắn thời gian công nhận văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 65/2026/TT-BGDĐT quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 26/9/2026.

Thông tư quy định rõ điều kiện chung và điều kiện cụ thể để công nhận văn bằng theo từng phương thức đào tạo, gồm: học trực tiếp tại nước ngoài; liên kết đào tạo tại nước ngoài; liên kết đào tạo tại Việt Nam; học từ xa, bao gồm trực tuyến, trực tuyến kết hợp trực tiếp hoặc kết hợp các hình thức đào tạo từ xa khác.

Cách quy định này giúp người có văn bằng và cơ quan có thẩm quyền dễ dàng xác định quy định pháp luật áp dụng đối với từng phương thức đào tạo và loại văn bằng đề nghị công nhận.

Thông tư quy định thủ tục công nhận văn bằng được xử lý hoàn toàn trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Người đề nghị chỉ phải nhập dữ liệu một lần và có thể tải hồ sơ trực tuyến; những thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia thì không phải nộp lại bản giấy hoặc bản chứng thực điện tử.

Đối với trường hợp cần xác minh thông tin từ cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc cần làm rõ thông tin liên quan đến văn bằng, thời hạn giải quyết tối đa được rút từ 45 ngày làm việc xuống còn 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, giảm 15 ngày làm việc so với quy định trước đây. Việc rút ngắn thời gian xử lý góp phần giảm thời gian chờ đợi cho người dân và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.

Thông tư đồng thời quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục công nhận văn bằng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trong môi trường số.

Hồ sơ tiếp tục được đơn giản hóa đối với văn bằng, bảng điểm điện tử hoặc trường hợp có thông tin xác thực trực tiếp từ cơ sở cấp bằng. Trường hợp văn bằng bằng tiếng Anh thì không cần dịch sang tiếng Việt mà chỉ cần tải lên Cổng Dịch vụ công quốc gia bản quét các thành phần hồ sơ theo quy định.

Việc số hóa được thực hiện không chỉ với hồ sơ mà cả kết quả công nhận và phương thức xác minh. Kết quả công nhận được cập nhật vào cơ sở dữ liệu về công nhận văn bằng. Thông tin tra cứu từ cơ sở dữ liệu hoặc hiển thị trên VNeID có giá trị xác minh thay cho việc cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng xác minh bằng văn bản. Cơ sở dữ liệu về công nhận văn bằng được kết nối với VNeID theo lộ trình.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc chuyển đổi số trong công nhận văn bằng được thực hiện xuyên suốt từ tiếp nhận thông tin, khai thác dữ liệu, xử lý hồ sơ đến trả kết quả và xác minh kết quả công nhận tạo thuận lợi cho người có văn bằng, vừa hỗ trợ cơ quan, cơ sở giáo dục và đơn vị sử dụng lao động kiểm tra thông tin thuận tiện hơn./.

Tăng cường kiểm soát chất lượng nguồn nhân lực đi đào tạo tại nước ngoài Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất quy định mới về công nhận văn bằng nước ngoài, tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy mạnh xử lý hồ sơ hoàn toàn trực tuyến.