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Giá xăng E10RON95-III giảm 205 đồng, ở mức 22.100 đồng/lít

Giá xăng E5RON92 không cao hơn 21.235 đồng/lít, thấp hơn xăng E10RON95-III 884 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 22.119 đồng/lít, giảm 205 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 15h00 ngày 13/8/2026 của Liên Bộ Công thương-Tài chính: Giá bán đối với dầu diesel 0.05S không cao hơn 27.233 đồng/lít (giảm 311 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.756 đồng/kg (tăng 365 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá xăng E5RON92 không cao hơn 21.235 đồng/lít (giảm 493 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 884 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 22.119 đồng/lít, giảm 205 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành./.

(TTXVN/Vietnam+)
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