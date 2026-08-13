Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến New Zealand, sáng 13/8 (giờ địa phương), tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.

Nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến New Zealand, Thủ tướng Christopher Luxon nhấn mạnh chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hai nước trong hơn nửa thế kỷ qua; khẳng định Việt Nam là một đối tác rất quan trọng của New Zealand và bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu vượt bậc mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trở thành một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp lại Thủ tướng Christopher Luxon; chúc mừng New Zealand về những thành tựu quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước theo hướng thịnh vượng và năng động hơn, ngày càng nâng cao đời sống người dân.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát triển toàn diện quan hệ hai nước thông qua việc tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên cả kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân, qua đó phát huy hiệu quả các cơ chế trao đổi chính sách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cần tăng cường phối hợp, rà soát, triển khai hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand giai đoạn 2025-2030.

Thủ tướng Christopher Luxon khẳng định New Zealand sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trong lĩnh vực thương mại-đầu tư, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 2 nước có những cơ hội hợp tác, đầu tư vào nhau./.