Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 9: Củng cố lòng tin và thúc đẩy hợp tác thực chất

Sáng 13/8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng Campuchia ở thủ đô Phnom Penh, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khieu Chhen, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia, đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 9.

Tại Đối thoại, hai Trưởng đoàn trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Hai bên nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, việc duy trì đối thoại, tăng cường hợp tác và củng cố lòng tin là yêu cầu thiết yếu, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển.

Hai bên khẳng định các cơ chế do ASEAN dẫn dắt tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong khu vực, thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia nội khối cũng như các đối tác bên ngoài vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Quang cảnh đối thoại. (Ảnh: BQP)

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn Campuchia tiếp tục cùng Việt Nam duy trì lập trường chung của ASEAN về giải quyết các bất đồng trên biển bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982); thực hiện hiệu quả, đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả.

Về hợp tác quốc phòng song phương, hai Trưởng đoàn đánh giá thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia được hai bên quan tâm thúc đẩy, không ngừng mở rộng và đạt nhiều kết quả thiết thực.

Nổi bật là hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp; các cơ chế tham vấn, đối thoại, giao lưu; hợp tác đào tạo, tập huấn; quản lý, bảo vệ biên giới trên bộ, trên biển; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương và các sự kiện do mỗi bên tổ chức.

Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại, đặc biệt là Đối thoại Chính sách Quốc phòng; đẩy mạnh đào tạo, tập huấn; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới trên bộ, trên biển; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và hợp tác về giáo dục chính trị, tư tưởng.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Đối thoại Quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 9. (Ảnh: BQP)

Hai bên cũng tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương và các sự kiện do mỗi bên tổ chức.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận cán bộ Quân đội Hoàng gia Campuchia sang đào tạo, tập huấn tại Việt Nam về các chuyên ngành theo nhu cầu thực tế của Bộ Quốc phòng Campuchia.

Đề cập công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chân thành cảm ơn Chính phủ, Bộ Quốc phòng Campuchia thời gian qua đã phối hợp, hỗ trợ hiệu quả việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại Việt Nam, Lào và Campuchia được Chính phủ Việt Nam phát động tháng 3/2026.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực cung cấp thông tin, nhất là trong bối cảnh thời gian ngày càng lùi xa, thông tin về các liệt sĩ ngày càng ít và có thể thiếu chính xác.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân đội Hoàng gia Campuchia tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế lần thứ 3, tổ chức từ ngày 10-13/12/2026 tại Hà Nội.

Đại tướng Khieu Chhen nhấn mạnh những kết quả đạt được tại Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 9 sẽ tiếp tục góp phần tăng cường hợp tác song phương trên tinh thần “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài,” vì lợi ích của nhân dân và quân đội hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Đại tướng Khieu Chhen, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia Đối thoại Quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 9. (Ảnh: BQP))

Kết thúc Đối thoại, hai Trưởng đoàn ký Biên bản Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 9.

Trước đó, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tới dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ đi trước và khẳng định quyết tâm của Quân đội nhân dân Việt Nam trong việc tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia là biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia, ghi nhận sự hy sinh của nhân dân Campuchia vì sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước Việt Nam trong những năm 1960-1970; đồng thời tri ân, ghi nhớ sự hy sinh to lớn của Quân đội, chuyên gia, quân tình nguyện và nhân dân Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot và xây dựng đất nước Camuchia phồn vinh, phát triển ngày nay./.

Động lực mới trong hợp tác song phương Campuchia-Việt Nam Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Campuchia thúc đẩy hợp tác toàn diện, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD giữa hai quốc gia.

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