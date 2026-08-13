Thông cáo báo chí số 11, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng thứ Năm, ngày 13/8/2026, ngày làm việc thứ mười một, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.

Tại phiên thảo luận có 11 đại biểu phát biểu, các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật, nhiều nội dung trong dự thảo Luật, Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung sau:

Về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ: phân cấp, phân quyền, phân định lại thẩm quyền trong quản lý nhà nước và phương thức hậu kiểm tương ứng; hiệu lực thi hành; điều khoản chuyển tiếp.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện: phương thức cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cấp giấy phép sử dụng băng tần; gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp đổi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; ngừng sử dụng tần số vô tuyến điện; thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; tỉ lệ cơ bản của tần số phục vụ quốc phòng an ninh và thẩm quyền quyết định cấp băng tần; chứng chỉ vô tuyến điện viên đối với các đối tượng thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viễn thông: quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khi chia sẻ hạ tầng viễn thông; cơ chế kết nối và chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông; phạm vi, đối tượng và nguyên tắc chia sẻ sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh và bảo đảm an toàn hạ tầng an ninh mạng bảo vệ bí mật nhà nước.

Về sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 28 của Luật Giao dịch điện tử: loại bỏ thủ tục gia hạn và thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy; hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy, quy trình, thủ tục, hồ sơ cấp, cấp lại, tạm đình chỉ, thu hồi giấy phép và các nội dung khác.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ: biện pháp phát triển thị trường khoa học và công nghệ; trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ; thẩm quyền phê duyệt chương trình quốc gia về phát triển thị trường khoa công nghệ và ban hành chương trình chính sách về nhập khẩu công nghệ, thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ từ Thủ tướng Chính phủ sang Bộ Khoa học và Công nghệ.

Kết thúc thảo luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 2: Quốc hội họp riêng, thảo luận về đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Kết thúc thảo luận, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

(Từ chiều ngày 13/8/2026 đến ngày 18/8/2026, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết)./.

Thông cáo báo chí số 10 Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI Quốc hội tập trung thảo luận chủ trương đầu tư các dự án giao thông lớn, việc thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh, cùng dự án luật liên quan đến thủ tục hành chính, nông nghiệp và môi trường.

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