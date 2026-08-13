Việt Nam-New Zealand thúc đẩy hợp tác quốc phòng, mở rộng dư địa hợp tác

Chiều 13/8 (giờ địa phương), tại Auckland, New Zealand, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao Chuẩn Đô đốc Mathew Williams, Phó Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng New Zealand.

Tại cuộc tiếp, Chuẩn Đô đốc Mathew Williams bày tỏ vui mừng được gặp Đại tướng Phan Văn Giang nhân dịp cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới New Zealand; đánh giá cao ý nghĩa chính trị của chuyến thăm trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả.

Chuẩn Đô đốc Mathew Williams nhấn mạnh việc Việt Nam và New Zealand nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 2/2025 và chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là những dấu mốc quan trọng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, tạo điều kiện để hai Quân đội khai thác tiềm năng hợp tác quốc phòng.

Khẳng định hợp tác quốc phòng, an ninh là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-New Zealand, Chuẩn Đô đốc Mathew Williams tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, sẽ tiếp tục phát triển; đồng thời cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã tích cực hỗ trợ thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai bên.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Thu Trang/Vietnam+)

Đồng tình với những đánh giá trên, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam-New Zealand đang phát triển tốt đẹp.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, tập trung vào duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; thực hiện hiệu quả các cơ chế hợp tác; đẩy mạnh hợp tác giáo dục, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và công nghiệp quốc phòng; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Cho rằng hợp tác quốc phòng song phương còn nhiều tiềm năng và dư địa phát triển, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị New Zealand tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, quân y và hợp tác giữa các quân, binh chủng.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đề nghị Bộ Quốc phòng New Zealand xem xét cấp thêm học bổng ngôn ngữ và chuyên ngành tại New Zealand, cử giáo viên sang giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam; khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên New Zealand sang học các khóa tiếng Việt và tham dự khóa học Quan chức quốc phòng quốc tế.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lực lượng Quốc phòng và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng New Zealand tiếp tục ủng hộ, tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba, dự kiến diễn ra vào tháng 12/2026 tại Hà Nội.

Trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; mong muốn là bạn với tất cả các nước; kiên định chính sách quốc phòng “bốn không” và kiên trì giải quyết các xung đột, bất đồng bằng đối thoại.

Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tai buổi tiếp. (Ảnh: Thu Trang/Vietnam+)

Về vấn đề Biển Đông, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; thực thi đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và mong muốn sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Về phần mình, Chuẩn Đô đốc Mathew Williams cho rằng Việt Nam và New Zealand chia sẻ nhiều quan điểm, lợi ích tương đồng trong duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực trên cơ sở tôn trọng lợi ích của tất cả các quốc gia và luật pháp quốc tế.

Trước đó, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và New Zealand, hai bên đã trao Thỏa thuận thực thi về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, qua đó mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này./.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thu hút sự quan tâm của truyền thông New Zealand Sau cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Đài Phát thanh New Zealand (RNZ) tập trung vào thông điệp của Thủ tướng Luxon về một định hướng rõ ràng cho quan hệ New Zealand-Việt Nam.