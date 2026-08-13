Thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang làm thủ tục dự thi cho kỳ thi lại

Chiều 13/8, các thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông (THPT) Chuyên Tuyên Quang đã có mặt làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin và nghe phổ biến Quy chế thi, sẵn sàng bước vào kỳ thi lại tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8.

Ngay từ đầu giờ chiều, nhiều thí sinh được phụ huynh đưa đến điểm thi. Các em chủ động tìm sơ đồ phòng thi, kiểm tra số báo danh, thông tin cá nhân và chuẩn bị tâm lý trước khi bước vào kỳ thi.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, kỳ thi lại được tổ chức theo Quyết định số 2288/QĐ-BGDĐT ngày 4/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm các yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và đúng Quy chế thi.

Hội đồng thi bố trí 15 phòng thi tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang, giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức.

Trong tổng số 328 thí sinh thuộc diện phải thi lại, có 322 học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang năm học 2025-2026 và còn lại là thí sinh tự do. Đã có 4 thí sinh tự do xác nhận tham gia; 2 thí sinh không dự thi do không có nhu cầu thi tiếp.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Đoàn giám sát độc lập tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang.

Các thí sinh đến làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan xác định rõ trách nhiệm, bảo đảm phối hợp đồng bộ, thông tin thông suốt và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; đồng thời chỉ đạo rà soát toàn diện các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật; xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phòng, chống cháy nổ, thiên tai, mất điện, dịch bệnh, an toàn thực phẩm và các tình huống bất thường có thể xảy ra.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện ở tất cả các khâu, từ chuẩn bị, coi thi, chấm thi đến xét công nhận tốt nghiệp, bảo đảm thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang được giao làm cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, chủ trì tham mưu và tổ chức kỳ thi; phối hợp với các ngành chức năng bảo đảm an ninh, y tế, điện, viễn thông, giao thông và xử lý các tình huống phát sinh. Sở cũng trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh và thí sinh nhằm thông tin đầy đủ về mục đích, căn cứ pháp lý và công tác tổ chức kỳ thi lại.

Sáng 13/8, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi lại năm 2026 tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang.

Tại buổi kiểm tra, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sỹ tham gia bảo vệ kỳ thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; khẩn trương rà soát kỹ phương án bảo vệ, chủ động phòng ngừa, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế.

Kết quả thi dự kiến được công bố vào 8 giờ ngày 19/8/2026./.

Bộ Giáo dục lập Đoàn giám sát tổ chức thi lại tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang Đoàn làm việc độc lập, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia. Trưởng Đoàn giám sát quyết định phương thức, địa điểm và nội dung giám sát.

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