Loạt trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh bổ sung

Sau khi công bố điểm chuẩn, dù thời hạn xác nhận nhập học chưa kết thúc, hàng loạt trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo tuyển bổ sung hàng nghìn chỉ tiêu.

Đáng chú ý, cơ hội vẫn còn ở nhiều ngành được thí sinh quan tâm như Trí tuệ Nhân tạo, Dược, Luật, Ngân hàng và Ngôn ngữ Anh...

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) dự kiến tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu cho các chương trình đào tạo tại phân hiệu Vĩnh Long. Các ngành tuyển bổ sung gồm: Kinh doanh nông nghiệp, Công nghệ và đổi mới sáng tạo, Robot và Trí tuệ Nhân tạo (hệ kỹ sư), Tài chính, Ngân hàng, Marketing, Quản trị, Kinh doanh quốc tế, Thuế, Tiếng Anh thương mại, Quản trị khách sạn và Luật kinh tế. Thí sinh nộp hồ sơ từ ngày 22/8 đến 22/9, với điều kiện đạt tối thiểu 60 điểm trên thang điểm 100, theo công thức xét tuyển của trường.

Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUTE) tuyển bổ sung 95 chỉ tiêu cho ngành Luật, nhận hồ sơ từ ngày 14 đến 25/8. Thí sinh phải có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán và Ngữ văn, hoặc một trong hai môn này, tùy theo tổ hợp xét tuyển, đạt từ 6 điểm trở lên. Đồng thời, thí sinh phải đáp ứng một trong ba điều kiện: tổng điểm thi ba môn của tổ hợp xét tuyển đạt từ 20 điểm; tổng điểm thi ba môn đạt từ 18 điểm và có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên; hoặc điểm xét tốt nghiệp đạt từ 8,5 trở lên và học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên.

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển 500 chỉ tiêu cho 14 ngành với 29 chuyên ngành đào tạo trình độ đại học chính quy, đến hết ngày 31/8. Thí sinh có thể đăng ký theo một trong ba phương thức: xét học bạ với tổng điểm ba môn từ 18 điểm; xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông với tổng điểm ba môn từ 15 điểm; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh từ 600 điểm.

Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) xét tuyển bổ sung 1.000 chỉ tiêu cho tất cả ngành đào tạo, thời hạn đăng ký đến hết ngày 25/8. Trường áp dụng bốn phương thức xét tuyển, với mức điểm nhận hồ sơ tương đương điểm chuẩn của từng ngành và từng phương thức trong đợt 1.

Cụ thể, mức điểm nhận hồ sơ dao động từ 15 đến 22 điểm đối với kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông; từ 18 đến 23 điểm đối với học bạ; từ 225 đến 285 điểm đối với kỳ thi V-SAT và từ 600 đến 750 điểm đối với kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Kinh tế-Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) tuyển bổ sung 800 chỉ tiêu cho 38 ngành đào tạo song ngữ và bốn chương trình tài năng. Trường nhận hồ sơ đến hết ngày 25/8. Ngưỡng nhận hồ sơ là 15 điểm đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông; 18 điểm đối với xét học bạ; 600 điểm đối với kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và 225 điểm đối với kỳ thi V-SAT.

Riêng nhóm ngành Luật có mức điểm nhận hồ sơ cao hơn, 20 điểm đối với kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông và học bạ; 650 điểm đối với kỳ thi đánh giá năng lực và 250 điểm đối với kỳ thi V-SAT.

Trường Đại học Tài chính-Marketing tuyển bổ sung 1.800 chỉ tiêu cho 5 ngành tại phân hiệu thành phố Huế và 800 chỉ tiêu cho 5 ngành tại phân hiệu tỉnh Quảng Ngãi. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 21/8 đến 31/10, nhà trường miễn lệ phí cho thí sinh đăng ký xét tuyển trong đợt này. Điểm sàn nhận hồ sơ là 18 điểm đối với xét học bạ; 16 điểm đối với kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông; 657 điểm đối với kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và 241 điểm đối với kỳ thi V-SAT. Riêng ngành Luật áp dụng mức điểm sàn cao hơn.

Nhiều trường đại học khác cũng thông báo tuyển bổ sung. Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn còn 600 chỉ tiêu cho 20 ngành, nhận hồ sơ đến hết ngày 31/8. Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (HUIT) tuyển 20 chỉ tiêu ngành Công nghệ chế biến thủy sản và 60 chỉ tiêu cho hai chương trình liên kết quốc tế.

Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh (DHV) tuyển bổ sung 345 chỉ tiêu cho 12 ngành, nhận hồ sơ đến ngày 21/8. Trong khi đó, Trường Đại học Văn Lang (VLU) tuyển thêm 2.000 chỉ tiêu cho tất cả ngành đào tạo, thời hạn nhận hồ sơ đến ngày 30/8.

Việc nhiều trường tiếp tục tuyển bổ sung cho thấy cơ hội vào đại học cho các thí sinh không trúng tuyển đợt 1 vẫn rộng mở, kể cả ở một số ngành có sức hút lớn.

Thí sinh cần theo dõi kỹ thời hạn, điều kiện xét tuyển và quy định xác nhận nhập học của từng trường để tránh bỏ lỡ cơ hội./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Điểm chuẩn đại học khối ngành sư phạm duy trì ở mức cao Năm nay, Trường Đại học Sài Gòn ghi nhận 18 thí sinh trúng tuyển với mức điểm xét tuyển đạt tuyệt đối 30/30 điểm (cả điểm cộng), riêng ngành Sư phạm Toán học có 17 thí sinh đạt mức điểm này.

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