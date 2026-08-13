Đồng Nai: Lễ viếng, truy điệu và an táng 29 hài cốt liệt sỹ

Ngày 13/8, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Bình Phước, xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Nai tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 29 hài cốt liệt sỹ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh; đồng thời dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dự lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 7; lãnh đạo thành phố Đồng Nai cùng đại diện các ban, sở, ngành, lực lượng vũ trang, lãnh đạo 95 xã, phường và đông đảo nhân dân địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương, đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai khẳng định việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì đất nước.

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai, phát biểu tại lễ viếng, truy điệu và an táng 29 hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Theo bà Nguyễn Thị Hoàng, từ năm 2002 đến nay, Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã vượt qua nhiều khó khăn, tổ chức tìm kiếm, quy tập được 4.038 hài cốt liệt sỹ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở trong nước và Campuchia, đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, trong tháng 7 và tháng 8/2026, Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc 26 hài cốt liệt sỹ tại xã Minh Đức và 2 hài cốt liệt sỹ tại phường Lộc Ninh. Đội K76 ngay trong ngày đầu được giao nhiệm vụ cũng tìm kiếm, quy tập thành công 1 hài cốt liệt sỹ tại xã Lộc Tấn.

Đáng chú ý, trong 29 hài cốt liệt sỹ được quy tập lần này, có 19 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện để gửi giám định ADN. Cùng với việc thu thập mẫu ADN từ thân nhân các liệt sỹ chưa xác định được danh tính, đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục xác định danh tính, đưa các anh, các chị trở về với gia đình sau nhiều năm xa cách.

Các đại biểu dành phút mặc niệm, tưởng nhớ các liệt sỹ trước khi thực hiện nghi thức an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Bình Phước. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Đồng Nai bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ, đồng thời chia sẻ nỗi đau, mất mát với thân nhân các gia đình có liệt sỹ được tìm thấy trong đợt này. Thành phố khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp triển khai công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, không bỏ qua bất kỳ cơ hội và phương pháp nào để đưa các liệt sỹ trở về với đất mẹ.

Sau lễ truy điệu, 29 hài cốt liệt sỹ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Bình Phước; các đại biểu đã thắp hương trên từng phần mộ các anh hùng liệt sỹ tại nơi an nghỉ, thể hiện lòng thành kính và biết ơn đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc./.

TP Hồ Chí Minh: Tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ, đồng bào đã hy sinh vì Tổ quốc Sau nghi thức tưởng niệm, các đại biểu đến từng phần mộ thắp hương, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng, cho Tổ quốc Việt Nam.

​