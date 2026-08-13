Phú Thọ nghiên cứu điều chỉnh một số dự án, công trình trọng điểm

Ngày 13/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức triển khai nghiên cứu điều chỉnh một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn khu vực Hòa Bình (cũ).

Các dự án gồm Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc-Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai-Hòa Bình theo phương thức đối tác công tư; Dự án xây dựng khu nghĩa trang phục vụ di dời các ngôi mộ thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng; xem xét đề xuất triển khai trước một số hạng mục bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư Dự án cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh).

Tại cuộc họp, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, ông Bùi Ngọc Tâm cho biết các dự án đang được triển khai trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội và kết nối hạ tầng khu vực.

Dự án đường Hòa Lạc-Hòa Bình và nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai-Hòa Bình góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, rút ngắn thời gian di chuyển giữa tỉnh với Thủ đô Hà Nội, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển du lịch và dịch vụ. Dự án xây dựng khu nghĩa trang phục vụ di dời các phần mộ trong phạm vi giải phóng mặt bằng là điều kiện cần thiết để đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, bảo đảm quyền lợi và tâm linh của người dân.

Đối với dự án cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu, việc triển khai trước các hạng mục cấp bách sẽ góp phần bảo đảm an toàn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Tây Bắc.

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc-Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai-Hòa Bình theo phương thức đối tác công tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 20/3/2025 có chiều dài khoảng 23,04km, đầu tư mở rộng theo tiêu chuẩn đường cao tốc quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 10.475 tỷ đồng. Qua cập nhật theo đơn giá năm 2026, tổng mức đầu tư khoảng 12.331 tỷ đồng, tăng khoảng 1.856 tỷ đồng, do đó cần phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Vốn Nhà nước đầu tư huy động để thực hiện điều chỉnh quy mô khoảng 6.827 tỷ đồng.

Sở Xây dựng đã họp với các sở, ngành liên quan, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, nhà đầu tư và đơn vị tư vấn rà soát hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc-Hòa Bình.

Dự án cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu (đoạn từ Km19+000-Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có 4 gói thầu xây lắp, tổng giá trị thực hiện đến nay đạt khoảng 2.045/8.332 tỷ đồng, đạt 24,55% giá trị hợp đồng, các gói thầu thi công cơ bản bảo đảm tiến độ so với kế hoạch. Hiện nay, công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe cơ bản bàn giao cho các nhà thầu để triển khai thi công.

Các hạng mục đề xuất triển khai bao gồm đào mở rộng cục bộ các vị trí đào sâu; đắp mở rộng cục bộ các vị trí đắp cao; gia cố mái taluy tại các vị trí xung yếu; đào hoàn thiện 3 ống hầm lánh nạn; xem xét việc điều chỉnh thiết kế kết cấu móng mặt đường bảo đảm phù hợp với kết cấu giai đoạn hoàn thiện.

Dự án xây dựng khu nghĩa trang phục vụ di dời các ngôi mộ thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng 2 dự án (đường nối QL6 đi Độc Lập, Đú Sáng, đường 12B; kết nối giao thông và thủy lợi tỉnh với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc) theo đề xuất của Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất. Hiện nay Ban Quản lý dự án Khu vực Hòa Bình đang điều chỉnh ranh giới giải phóng mặt bằng. Đồng thời, phối hợp với địa phương, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Lương Sơn rà soát, đo đạc, kiểm đếm xác định chính xác số lượng mộ cần di dời, làm cơ sở xác định quy mô khu nghĩa trang.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm nhấn mạnh, các dự án trọng điểm của tỉnh đang triển khai trên địa bàn khu vực Hòa Bình (cũ) là những dự án có ý nghĩa và tầm quan trọng rất lớn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Các cấp, ngành, địa phương có dự án đi qua và nhà đầu tư, đơn vị tư vấn đã có nhiều cố gắng giải quyết các khó khăn, vướng mắc, các thủ tục liên quan đến giải phóng mặt bằng. Thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong triển khai các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm chỉ rõ công việc đối với các dự án như dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc-Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai-Hòa Bình theo phương thức đối tác công tư. Yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tập trung làm rõ căn cứ điều chỉnh, tổng mức đầu tư, phương án tài chính và tiến độ thực hiện. Giao phường Hòa Bình và phường Thống Nhất rà soát lại giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư. Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát lại báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Dự án cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu (đoạn từ Km19+000-Km53+000 trên địa bàn tỉnh), Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình phối hợp với nhà đầu tư rà soát kỹ các hạng mục đề xuất triển khai, bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư của dự án.

Về Dự án xây dựng khu nghĩa trang phục vụ di dời các ngôi mộ thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng theo đề xuất Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất, đề nghị phường Hòa Bình phối hợp với Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình điều chỉnh quy hoạch chung của phường; tính toán các nội dung liên quan bảo đảm tiết kiệm nhất; tập trung làm tốt giải phóng mặt bằng./.

Đề xuất hơn 8.000 tỷ đồng đầu tư tuyến cao tốc đoạn Phú Thọ-Cổ Tiết Đoạn tuyến cao tốc Phú Thọ-Cổ Tiết nếu được đầu tư sẽ kết nối liên vùng khu vực kinh tế trọng điểm vùng Thủ đô Hà Nội, góp phần hoàn thiện, nối thông tuyến đường Hồ Chí Minh.