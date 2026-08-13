Các dự án đường cao tốc khu vực phía Nam đang được thi công ra sao?

Hiện nay, các dự án cao tốc khu vực phía Nam có kế hoạch hoàn thành trong năm nay đang được các chủ đầu tư, nhà thầu tăng tốc thi công và địa phương tháo gỡ nguồn cung vật liệu để đảm bảo về đích theo đúng kế hoạch.

Trong báo cáo lãnh đạo Chính phủ về tình hình thực hiện các dự án đường bộ cao tốc khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ đang triển khai 10 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc, được chia thành 21 dự án thành phần gồm: 3 dự án thành phần do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản, 18 dự án thành phần do các địa phương chủ quản.

Trong đó, có 16 dự án thành phần đang triển khai thi công, 3 dự án thành phần đang lựa chọn nhà đầu tư và 2 dự án thành phần đang thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Hiện nay, các dự án cơ bản thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đáp ứng yêu cầu. Riêng, Dự án Thành phố Hồ Chí Minh-Chơn Thành, Gia Nghĩa-Chơn Thành chưa đáp ứng yêu cầu. Ngoài ra, một số dự án mới bắt đầu triển khai thu hồi, bàn giao như: Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài, Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận (phần diện tích bổ sung).

Về triển khai thi công trên hiện trường, các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2026, khối lượng hoàn thành các dự án thành phần thuộc Dự án Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng đạt từ 54-78%; các dự án thành phần thuộc Dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đạt từ 71-95%; các dự án thành phần thuộc Dự án Cao Lãnh-An Hữu đạt khoảng 80%. Khối lượng còn lại lớn, các dự án cần rất nỗ lực mới có thể hoàn thành theo kế hoạch.

Các dự án Thành phố Hồ Chí Minh-Chơn Thành, Gia Nghĩa-Chơn Thành đã khởi công từ năm 2025, tiến độ triển khai chưa đáp ứng yêu cầu. Trong đó, Dự án Gia Nghĩa-Chơn Thành hiện đang điều chỉnh chủ trương đầu tư. Dự án Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài đã lựa chọn nhà đầu tư, dự kiến khởi công tháng 8/2026.

Với dự án Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, các dự án thành phần 2-2, 2-4, 2-5 đang lựa chọn nhà đầu tư; các dự án thành phần 2-1, 2-3 đang thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Về nguồn vật liệu thi công, Dự án Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng đang gặp khó khăn về nguồn vật liệu (còn 5,3 triệu m3 cát đắp, 2,4 triệu m3 đá tại dự án thành phần và 4 chưa đưa về công trường). Các dự án cao tốc khác đã cơ bản xác định được nguồn cung.

Để sớm hoàn thành đưa vào khai thác các công trình, dự án, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Lâm Đồng chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật đối với các dự án còn vướng mặt bằng: Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh-Chơn Thành, Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài, Gia Nghĩa-Chơn Thành, Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho các công trình, dự án theo kế hoạch.

Các địa phương tiếp tục rà soát, quy hoạch, đẩy nhanh thủ tục cấp phép và gia hạn các mỏ, bảo đảm nguồn cung vật liệu cho các dự án, đặc biệt là Dự án Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận; kịp thời công bố giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng, kiểm soát mặt bằng giá theo quy định.

Các tỉnh là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của dự án đầu tư chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2026 như: Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Cao Lãnh-An Hữu, Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng.

Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cần chủ động rà soát, cập nhật tiến độ chi tiết các hạng mục phù hợp thực tế hiện trường, thời tiết, đặc biệt các hạng mục quan trọng của dự án; huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, xe máy, thiết bị, đầy đủ dây chuyền thi công, khắc phục điều kiện thời tiết, tổ chức thi công “3 ca 4 kíp” để hoàn thành các dự án đúng kế hoạch…/.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đường bộ cao tốc khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ Việc đầu tư xây dựng dự án đường bộ cao tốc có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao năng lực giao thông, thúc đẩy khu vực phía Nam phát triển nhanh và bền vững, đóng góp phát triển chung của đất nước.