Khởi công đoạn tuyến Quốc lộ 60 qua thành phố Cần Thơ vào tháng Chín

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng đoạn tuyến Quốc lộ 60 bổ sung thuộc dự án cầu Đại Ngãi.

Cụ thể, đoạn tuyến đoạn tuyến Quốc lộ 60 từ Quốc lộ 91B đến Quốc lộ 60 hiện hữu được bổ sung vào dự án cầu Đại Ngãi có chiều dài hơn 12km. Điểm đầu giao với Quốc lộ 91B (đường Nam Sông Hậu), thuộc địa phận xã Đại Ngãi, thành phố Cần Thơ. Điểm cuối giao với Quốc lộ 60 hiện hữu, thuộc địa phận phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ. Tuyến sẽ được đầu tư quy mô đường cấp III đồng bằng với 2 làn xe, bề rộng nền đường 12m, vận tốc thiết kế 80km/h.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện nay, Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư) đang khẩn trương triển khai các thủ tục phê duyệt thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu để khởi công đoạn tuyến Quốc lộ 60 từ Quốc lộ 91B đến Quốc lộ 60 hiện hữu vào đầu tháng 9/2026, phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ với cầu Đại Ngãi, bảo đảm kết nối và phát huy hiệu quả đầu tư của toàn dự án, giúp rút ngắn quãng đường và chi phí vận tải giữa tỉnh Cà Mau, thành phố Cần Thơ với Thành phố Hồ Chí Minh, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội bền vững cho khu vực.

Với đặc trưng địa chất của khu vực có nền đất yếu, thời gian gia tải và chờ lún kéo dài, lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh việc hoàn thành dự án theo kế hoạch phụ thuộc rất lớn vào tiến độ giải phóng mặt bằng của địa phương.

Báo cáo của Ban Quản lý dự án 85 cho thấy, mặc dù đã bàn giao cọc giải phóng mặt bằng từng phần từ tháng 10/2025 và bàn giao toàn bộ cọc giải phóng mặt bằng cho địa phương vào ngày 30/3/2026, nhưng đến nay, tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, các đơn vị mới hoàn thành việc kiểm đếm, xác định hệ số điều chỉnh giá đất và đang hoàn thiện các thủ tục lập và trình duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đáp ứng tiến độ khởi công và hoàn thành dự án, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan để sớm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tổ chức chi trả cho người dân, bàn giao đủ mặt bằng trong tháng 8 này để phục vụ khởi công.

Trong đó, địa phương cần ưu tiên trước các vị trí đầu cầu, nền đắp cao cần thời gian chờ lún dài, có phương án di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật phù hợp, không làm ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công tại hiện trường của các nhà thầu; lập kế hoạch và quyết liệt tổ chức triển khai, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án trong năm 2026./.

Dự án cầu Đại Ngãi nối Trà Vinh-Sóc Trăng vẫn thiếu nguồn cung vật liệu Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi nối Trà Vinh và Sóc Trăng vẫn chưa thể xác định nguồn cung vật liệu còn thiếu để cho các nhà thầu thi công.