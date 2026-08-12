Tìm kiếm hài cốt liệt sỹ hy sinh trong trận đánh căn cứ Cồn Tiên

Ngày 12/8, tại căn cứ Cồn Tiên, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Quân khu 4 phối hợp với Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Trị và Sư đoàn 968 tổ chức khảo sát thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực này.

Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4 chủ trì khảo sát. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo cùng đại diện Cục Chính trị Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và Sư đoàn 968.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, căn cứ Cồn Tiên là một trong những địa bàn diễn ra nhiều trận chiến đấu ác liệt trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

Trong số đó, trận đánh vào căn cứ Cồn Tiên ngày 8/5/1967 có sự tham gia của nhiều đơn vị thuộc Sư đoàn 324 và các lực lượng đặc công. Trận chiến diễn ra quyết liệt, bộ đội ta chịu nhiều tổn thất; một số liệt sỹ chưa thể đưa về tuyến sau.

Dựa vào các nguồn tư liệu lịch sử và thông tin do nhân chứng cung cấp, sau trận đánh, nhiều liệt sỹ được chôn cất tại khu vực căn cứ Cồn Tiên. Từ năm 1988 đến năm 2007, qua các đợt tìm kiếm, quy tập, lực lượng chức năng đã quy tập khoảng 93 hài cốt liệt sỹ tại khu vực Cồn Tiên. Tuy nhiên, nhiều liệt sỹ vẫn chưa được tìm thấy, xác định vị trí và quy tập.

Thời gian gần đây, Sư đoàn 968 tiếp nhận thêm nhiều nguồn thông tin từ các nhân chứng từng trực tiếp tham gia hoặc chứng kiến trận đánh ngày 8/5/1967.

Theo lời kể của các nhân chứng, sau trận đánh, thi thể nhiều liệt sỹ được chôn tại các đường hào ở khu vực phía Đông Nam căn cứ, gần vị trí sân bay dã chiến và một xe tăng bị cháy. Những thông tin mới đã cung cấp thêm cơ sở để cơ quan chức năng đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lịch sử, xác định các khu vực nghi vấn và triển khai khảo sát thực địa.

Đầu tháng 8/2026, Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sư đoàn 968 tổ chức khảo sát bằng thiết bị radar xuyên đất của Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tại 8 khu vực nghi có hài cốt liệt sỹ tại căn cứ Cồn Tiên, xã Cồn Tiên.

Kết quả khảo sát cho thấy tại các khu vực trên xuất hiện những vùng xáo trộn trong lòng đất, với chiều rộng khoảng 2-3m, độ sâu khoảng 2-2,2m, chiều dài từ vài chục mét đến hết khu vực khảo sát. Tuy nhiên, tín hiệu radar chưa đủ cơ sở để khẳng định đây là các vị trí chôn cất hài cốt liệt sỹ. Một số vùng xáo trộn có thể liên quan đến hoạt động canh tác hoặc các yếu tố địa chất.

Nhằm có thêm cơ sở xác minh, Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật kiến nghị tổ chức đào khảo sát, thăm dò tại các khu vực nghi vấn. Việc khảo sát được thực hiện bằng cách mở các rãnh hào cắt ngang vùng xáo trộn, kết hợp phương pháp thủ công với máy móc chuyên dụng, tập trung nhất ở độ sâu từ 1m trở xuống, qua đó bảo đảm không bỏ sót các dấu hiệu bất thường.

Tại buổi khảo sát ngày 12/8, các đại biểu tiếp tục trao đổi, đối chiếu thông tin từ hồ sơ, tài liệu lịch sử với lời kể của nhân chứng và kết quả khảo sát thực địa. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục xác minh nguồn tin, khoanh vùng những địa điểm có khả năng còn hài cốt liệt sỹ và xây dựng phương án tìm kiếm phù hợp.

Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Trị dự kiến tổ chức Hội thảo nhằm tiếp tục thu thập, nghiên cứu, xác minh các nguồn tin liên quan đến liệt sỹ hy sinh tại căn cứ Cồn Tiên, đồng thời khoanh vùng, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong thời gian tới.

Ban Chỉ đạo cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhân chứng lịch sử và những người từng tham gia, chứng kiến các trận chiến đấu tại Cồn Tiên tiếp tục cung cấp thông tin liên quan. Việc bổ sung, xác minh các nguồn tin có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả Hội thảo cũng như công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở khu vực này.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại căn cứ Cồn Tiên được đẩy mạnh nhằm thực hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sỹ, đồng đội và nhân dân./.

Tìm nhân chứng về mộ tập thể liệt sỹ sau trận đánh Cồn Tiên Quảng Trị đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, tìm kiếm thông tin liên quan đến mộ tập thể liệt sỹ hy sinh trong trận đánh năm 1967 tại khu vực Cồn Tiên.