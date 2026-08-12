Hoa dơn thóc rực rỡ khoe sắc trên đỉnh Fansipan

Sau ngày khai hội 8/8, những triền hoa dơn thóc tiếp tục bung nở rực rỡ trên đỉnh Fansipan, tạo nên điểm nhấn đặc biệt giữa mây trời Hoàng Liên Sơn. Cùng với sắc hoa, chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật mang đậm bản sắc Tây Bắc đang góp thêm sức hút cho Sa Pa trong mùa du lịch cuối hạ, đầu thu.

Rực rỡ ngày hội hoa dơn thóc trên “nóc nhà Đông Dương”

Ở độ cao 3.143 m, Fansipan những ngày này khoác lên mình sắc cam đỏ nổi bật giữa nền trời xanh và những lớp mây bảng lảng. Những chùm hoa dơn thóc nở thành từng cụm, uốn cong mềm mại như những hạt thóc chín trĩu trên đồng ruộng, trải dài thành những triền hoa ấn tượng giữa núi rừng Hoàng Liên Sơn.

Lễ hội hoa dơn thóc tại Sun World Fansipan Legend khai hội từ ngày 8-30/8, mở ra chuỗi trải nghiệm dành cho du khách trong mùa hoa đặc trưng của vùng cao. Đây là lần thứ ba sự kiện được tổ chức, trở thành một trong những hoạt động được mong đợi vào thời điểm này ở Sa Pa.

Không chỉ tạo nên diện mạo mới cho đỉnh Fansipan, lễ hội còn gắn sắc hoa với những câu chuyện về đời sống, mùa màng và văn hóa của đồng bào vùng cao. Trong quan niệm của người dân địa phương, dơn thóc gợi liên tưởng đến những bông lúa chín, biểu tượng cho mùa màng no đủ, sự may mắn và ước vọng về cuộc sống vẹn toàn.

Từ khu vực ga cáp treo, hành trình lên đỉnh Fansipan đã bắt đầu mở ra những góc nhìn đầy màu sắc. Càng lên cao, những khóm dơn thóc nối tiếp nhau trên các sườn núi, khu vực Sân Mây, Tháp Chuông... tạo thành những mảng màu nổi bật giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Biển hoa được trồng trên diện tích hơn 2 ha. Sắc cam đỏ của dơn thóc vì thế không chỉ xuất hiện ở một điểm mà đan xen trong hành trình khám phá đỉnh Fansipan, từ cabin cáp treo đến tàu hỏa leo núi và các khu vực tham quan trên cao.

Giữa không gian ấy, những tiểu cảnh gắn với đời sống sản xuất của đồng bào Mông, Dao Đỏ, Hà Nhì như bó ngô, quầy thóc, gùi nhỏ... được bố trí xen giữa các triền hoa. Những hình ảnh quen thuộc của đời sống vùng cao khiến không gian lễ hội không đơn thuần là nơi thưởng hoa mà còn gợi nhắc về mùa màng, lao động và những ước vọng bình dị của người dân miền núi. Sắc cam của hoa nổi bật giữa mây trắng, núi xanh và thung lũng Mường Hoa phía xa, tạo nên khung cảnh đặc biệt.

Một điểm hẹn hấp dẫn của Sa Pa mùa thu

Một biển hoa dơn thóc đang dệt nên bức họa màu vàng cam trên nóc nhà Đông Dương. (Ảnh: TTXVN phát)

Nếu dơn thóc tạo nên điểm nhấn mới cho Fansipan thì bức tranh thiên nhiên mùa thu ở Sa Pa lại góp phần hoàn thiện trải nghiệm của du khách.

Từ cabin cáp treo, thung lũng Mường Hoa hiện ra với những mảng màu chuyển dần từ xanh sang vàng khi mùa lúa chín về. Những bản làng nhỏ nép mình bên sườn núi, những lớp mây vắt ngang đại ngàn Hoàng Liên Sơn tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng cao Tây Bắc.

Lên tới khu vực đỉnh Fansipan, du khách tiếp tục bắt gặp nhiều loài hoa đang khoe sắc. Trên đồi Mường Hoa, những thảm hoa xác pháo đỏ vươn cao, xen giữa sắc tím của thanh anh, màu vàng của muồng vàng cùng các vườn hồng, cẩm tú cầu, hoa cúc.

Trong bức tranh nhiều tầng màu ấy, dơn thóc nổi bật bởi sắc cam đỏ và dáng hoa đặc trưng. Những chùm hoa cong rủ, khi nở rộ tạo cảm giác như những bông lúa chín đang trĩu hạt, vừa mềm mại vừa mạnh mẽ.

Khác với nhiều loài hoa thường được nhắc đến bởi vẻ đẹp mong manh, dơn thóc mang dáng vẻ rắn rỏi, phù hợp với điều kiện sinh trưởng ở vùng núi cao. Chính khả năng nở rộ giữa khí hậu đặc trưng của Fansipan khiến loài hoa này ngày càng được du khách biết đến như một biểu tượng mùa hoa vùng cao.

Vào những ngày cuối tuần, lượng khách tìm đến Sa Pa tăng cao. Nhiều du khách lựa chọn hành trình lên Fansipan để vừa ngắm hoa, săn mây, thưởng ngoạn cảnh sắc mùa vàng Mường Hoa, vừa khám phá không gian văn hóa, tâm linh trên đỉnh núi.

Từ sắc hoa rực rỡ đến không gian thanh tĩnh của các công trình tâm linh, Fansipan trong mùa dơn thóc vì thế có nhiều lớp trải nghiệm, phù hợp với cả du khách muốn khám phá thiên nhiên lẫn những người tìm kiếm một hành trình nghỉ ngơi, chiêm nghiệm.

Khi sắc hoa gắn với văn hóa Tây Bắc

Nhiều hoạt động văn hóa thấm đẫm màu sắc bản địa vô cùng đặc sắc diễn ra tại Bản Mây. (Ảnh: Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai)

Một trong những điểm đáng chú ý của lễ hội là các hoạt động trải nghiệm được tổ chức cùng không gian hoa. Ngay trong ngày khai hội, khu vực dưới chân Tháp Chuông đã rộn ràng với các chương trình nghệ thuật, thu hút du khách dừng chân.

Những tiết mục múa dân tộc, âm nhạc lấy cảm hứng từ các loài hoa và những màn trình diễn mang màu sắc vùng cao tạo nên không khí hội hè giữa không gian núi rừng.

Tại khu vực Bích Vân Thiền Tự, du khách có dịp tham gia các hoạt động như thi gói bánh chưng, cắm hoa dơn thóc. Những bông hoa màu cam được sắp đặt thành nhiều tác phẩm khác nhau, thể hiện sự khéo léo và óc sáng tạo của người tham gia.

Ở một góc nhìn khác, đây cũng là cách để câu chuyện về loài hoa được kết nối với văn hóa bản địa. Từ hình ảnh bông lúa, hạt thóc đến những chiếc gùi, bó ngô, lễ hội gợi lên vòng đời sản xuất của cư dân vùng cao: gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch và mong ước về một mùa vụ thuận lợi.

Việc đưa các yếu tố văn hóa vào không gian lễ hội cũng giúp trải nghiệm của du khách trở nên đa dạng hơn. Thay vì chỉ đến ngắm hoa và chụp ảnh, du khách có thể tham gia hoạt động, thưởng thức nghệ thuật và tìm hiểu thêm về đời sống của các cộng đồng dân tộc ở Sa Pa.

Tạo thêm sức hút cho du lịch Sa Pa

Tháng 8 là thời điểm đẹp cho hoạt động săn mây, vãn cảnh, ngắm hoa dơn thóc tại Sa Pa của du khách. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong những năm gần đây, việc xây dựng các mùa hoa và lễ hội theo mùa đã trở thành một hướng đi quan trọng để làm phong phú sản phẩm du lịch tại các điểm đến vùng cao. Với Fansipan, lễ hội hoa dơn thóc góp thêm một lý do để du khách trở lại Sa Pa vào thời điểm cuối hạ, đầu thu.

Sức hút của điểm đến không chỉ nằm ở độ cao 3.143 m hay danh xưng “nóc nhà Đông Dương,” mà còn ở khả năng liên tục tạo ra những trải nghiệm mới trên nền cảnh quan vốn đã nổi tiếng.

Mỗi mùa, Fansipan lại có một diện mạo khác. Có thời điểm là sắc hoa rực rỡ, có lúc là biển mây, mùa khác lại nổi bật với cái lạnh vùng cao hay những khoảnh khắc tuyết phủ. Việc tổ chức các lễ hội gắn với mùa hoa góp phần kéo dài thời gian trải nghiệm, đồng thời tạo thêm sản phẩm để thu hút khách đến Sa Pa.

Lễ hội hoa dơn thóc vì vậy không chỉ là câu chuyện của một loài hoa mà đằng sau những triền hoa cam rực là câu chuyện về cách một điểm đến khai thác cảnh quan tự nhiên để tạo sản phẩm du lịch, đồng thời đưa văn hóa bản địa vào trải nghiệm của du khách.

Ở góc độ phát triển du lịch, đây cũng là hướng tiếp cận giúp Fansipan khác biệt so với những điểm đến chỉ dựa vào cảnh quan. Khi thiên nhiên, văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm được kết nối, mỗi chuyến đi có thể trở thành một hành trình nhiều lớp, thay vì chỉ là một điểm check-in.

Những ngày này, giữa nền trời cao rộng, từng chùm dơn thóc vẫn tiếp tục bung nở trên đỉnh Fansipan. Sắc cam của hoa nổi bật giữa màu xanh của núi rừng, hòa cùng sắc vàng đang về trên thung lũng Mường Hoa và những dải mây bảng lảng của Hoàng Liên Sơn.

Từ ngày khai hội, không gian Fansipan đã trở thành điểm hẹn của những người yêu hoa và muốn tìm một trải nghiệm khác giữa mùa thu Tây Bắc. Với cảnh sắc đặc trưng cùng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội hoa dơn thóc đang góp thêm một gam màu mới cho bức tranh du lịch Sa Pa, nơi mỗi mùa trong năm đều có một vẻ đẹp riêng để níu chân du khách./.

Lễ hội Sen Hà Nội 2026: Hội tụ tinh hoa văn hóa và sáng tạo từ hoa sen Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 tại khu vực Hồ Tây và một số địa điểm trên địa bàn phường Tây Hồ do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ tổ chức từ ngày 26 đến 28/6/2026.