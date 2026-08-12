Lốc xoáy làm tốc mái, hư hỏng 47 căn nhà ở Cao Bằng

Chiều ngày 12/8/2026, vào khoảng 15h00, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã xảy ra mưa dông kèm lốc xoáy, gây thiệt hại về nhà ở và một số công trình công cộng.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Tài nguyên nước tỉnh Cao Bằng, thiên tai ảnh hưởng đến các xã Trà Lĩnh, Quang Hán, Quảng Uyên và Đức Long.

Số liệu ban đầu cho thấy có tổng cộng 47 ngôi nhà bị hư hỏng mái. Trong đó, 2 nhà bị cây đổ trúng (tại xóm Bản Pát, xã Trà Lĩnh và xóm Bản Nhận, xã Đức Long), 45 nhà bị tốc mái gồm xã Trà Lĩnh 16 nhà, xã Quang Hán 8 nhà, xã Đức Long 19 nhà và xã Quảng Uyên 2 nhà.

Ngoài ra, Nhà văn hóa xóm Sơn Lộ, xã Trà Lĩnh cũng bị tốc mái, ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ủy ban Nhân dân và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai các xã đã khẩn trương kiểm tra, đánh giá tình hình và huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân.

Tại xã Trà Lĩnh, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xung kích phòng chống thiên tai khẩn trương đến hiện trường giúp dân sửa chữa mái nhà bị hư hỏng nặng. Các địa phương cũng vận động bà con hỗ trợ nhau khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.

Chi cục Tài nguyên nước tỉnh Cao Bằng cho biết số liệu thiệt hại vẫn đang tiếp tục được thống kê và sẽ báo cáo bổ sung trong thời gian tới./.

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