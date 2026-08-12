Bộ Y tế đã ký quyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2026-2030 trên toàn quốc, hướng tới cải thiện chất lượng cuộc sống, bảo đảm người khuyết tật được tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội, phát huy khả năng, hòa nhập cộng đồng...

Theo Kế hoạch, trong lĩnh vực trợ giúp y tế và chăm sóc sức khỏe, hằng năm khoảng 90% người khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới nhiều hình thức khác nhau. Ít nhất 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm các dạng khuyết tật.

Chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ khoảng 70.000 trẻ em và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp.

Trong lĩnh vực giáo dục và giáo dục nghề nghiệp, mục tiêu đến năm 2030 là 90% trẻ khuyết tật ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục; hỗ trợ 300.000 người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được đào tạo nghề.

Kế hoạch cũng hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 6 cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyên biệt đào tạo nghề cho người khuyết tật tại 6 vùng trong cả nước và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo nghề cho người khuyết tật.

Về việc làm và sinh kế, 100% người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được hướng dẫn, hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tự tạo việc làm, khởi nghiệp hoặc phát triển sản xuất.

Một trong những mục tiêu quan trọng của Chương trình là tăng khả năng tiếp cận của người khuyết tật đối với công trình xây dựng và hệ thống giao thông.

Theo đó, 100% công trình xây dựng mới phải bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật; 50% công trình cũ hiện hữu được cải tạo, nâng cấp các hạng mục tiếp cận. Phạm vi bao gồm trụ sở cơ quan nhà nước, nhà ga, bến xe, bến tàu, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, công trình văn hóa, thể dục, thể thao và nhà chung cư.

Kế hoạch đặt mục tiêu 50% người khuyết tật có nhu cầu tham gia giao thông được sử dụng phương tiện giao thông bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận hoặc các dịch vụ trợ giúp tương đương. Đồng thời, 100% người khuyết tật tham gia giao thông công cộng được miễn, giảm giá vé theo quy định. Riêng các tuyến vận tải đường bộ liên tỉnh, mức hỗ trợ miễn, giảm tối thiểu là 60%.

Nguồn lực thực hiện Chương trình được bố trí từ ngân sách nhà nước, trong đó có dự toán chi thường xuyên hằng năm của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, đề án liên quan khác theo phân cấp của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, Chương trình huy động sự đóng góp, hỗ trợ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước...

Đây cũng là một trong những nội dung nhằm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW do Bộ Chính trị đã ban hành ngày 09/9/2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, trong đó nhấn mạnh quan điểm xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm và hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của toàn xã hội./.

Hỗ trợ toàn diện thúc đẩy người khuyết tật tham gia tích cực vào đời sống xã hội Việc xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, đáp ứng nhu cầu của học sinh khuyết tật cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới.