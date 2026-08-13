Thời tiết ngày 13/8: Hà Nội tiếp tục nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 38 độ C. Hà Nội ban ngày nắng nóng, có nơi gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông.

Từ ngày 15/8, nắng nóng diện rộng có khả năng kết thúc ở Bắc Bộ và thu hẹp tại Trung Bộ. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Trong ngày 13-14/8, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Tại thành phố Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Từ ngày 15/8, nắng nóng diện rộng có khả năng kết thúc trên khu vực Bắc Bộ và thu hẹp trên khu vực Trung Bộ.

Trên biển, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng cao 2-3m.

Tại khu vực giữa Biển Đông, từ Gia Lai đến Đồng Tháp và phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-4m.

Ngoài ra, ngày và đêm 13/8, vùng biển phía Đông khu vực Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.

Thời tiết cụ thể các khu vực, Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, có nơi nắng nóng với nền nhiệt từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đông Bắc Bộ cũng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C; cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C; cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng; chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C; cao nhất từ 33-35 độ C./.

Đề phòng triều cường có khả năng gây ngập vùng trũng ven biển Bắc Bộ, Nam Bộ Chiều tối 12/8 đến ngày 13/8, mức nước cao nhất tại trạm Hòn Dấu đạt 3,85-3,9m, thời gian xuất hiện từ 16-18h, mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu đạt 3,7-3,75m, thời gian xuất hiện từ 1-3h và 13-15h.