Động đất tại Colombia: Mexico và El Salvador triển khai cứu trợ khẩn cấp

Các nhà chức trách Mexico và El Salvador ngày 12/8 (giờ địa phương) thông báo hai nước này đang triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo tới Colombia nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất có độ lớn 7,4 xảy ra hôm 10/8 tại quốc gia Nam Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu họp báo cùng ngày, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết Mexico bắt đầu vận chuyển tổng cộng 58,5 tấn hàng cứu trợ tới Colombia, sau khi Chính phủ Colombia đề nghị hỗ trợ một số nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ công tác ứng phó hậu quả thiên tai.

Hai máy bay của Không quân Mexico lần lượt cất cánh lúc 7h11 và 7h40 (giờ địa phương) từ Sân bay quốc tế Felipe Ángeles (AIFA), hướng tới thành phố Pereira của Colombia.

Hai máy bay chở 854 phần hàng cứu trợ, tương đương 19,5 tấn hàng viện trợ nhân đạo, cùng nhân sự thuộc Lục quân Mexico để phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ tại khu vực bị ảnh hưởng.

Theo kế hoạch, trong thời gian từ ngày 12-14/8, Mexico sẽ vận chuyển tổng cộng 2.562 phần hàng cứu trợ, tương đương 58,5 tấn, gồm nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Trước đó, Mexico cũng đã chuẩn bị 255 quân nhân chuyên trách tìm kiếm và cứu nạn cùng lương thực, thuốc men và thiết bị để sẵn sàng triển khai tới Colombia.

Liên quan công dân Mexico bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Tổng thống Sheinbaum cho biết các cơ quan chức năng nước này vẫn duy trì liên lạc với một đội bóng đá trẻ đến từ Tijuana đang tạm thời mắc kẹt tại Colombia. Việc sân bay địa phương chưa thể hoạt động bình thường đang gây khó khăn cho quá trình đưa nhóm công dân này về nước. Các nhà chức trách Mexico đang tìm phương án hỗ trợ họ trở về trong thời gian sớm nhất.

Đăng trên mạng xã hội cùng ngày, Tổng thống El Salvador Nayib Bukele cũng thông báo chuyến bay chở 51 tấn hàng cứu trợ nhân đạo của nước này đã tới Colombia. Số hàng được vận chuyển từ Sân bay quốc tế El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez nhằm hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi động đất.

Tổng thống Nayib Bukele nhấn mạnh El Salvador sẵn sàng mở rộng hỗ trợ tùy theo nhu cầu thực tế của Colombia. Ngoài hàng cứu trợ, quốc gia Trung Mỹ này cũng có thể cung cấp các đội tìm kiếm, cứu nạn, nhân viên y tế, nhân viên cấp cứu cùng những nguồn lực cần thiết khác để hỗ trợ công tác ứng phó hậu quả động đất.

Trước đó, El Salvador cũng từng triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo tương tự tại khu vực. Hồi tháng Sáu, Chính phủ nước này đã cử một phái đoàn gồm 452 người tới Venezuela sau khi quốc gia này hứng chịu 2 trận động đất liên tiếp. Phái đoàn đã ở lại Venezuela trong một tháng để tham gia các hoạt động hỗ trợ nhân đạo.

Các hoạt động cứu trợ của Mexico và El Salvador diễn ra trong bối cảnh Colombia đang khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn sau trận động đất. Theo số liệu mới nhất, hơn 200 người đã thiệt mạng và hơn 1.600 người bị thương.

Chính quyền cho biết vẫn còn nhiều người mất tích, trong khi các cơ sở dữ liệu do các nhóm dân sự lập ra ước tính con số này có thể lên tới gần 4.000 người. Hàng trăm người được cho là vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát, chủ yếu tại các thành phố Cali và Pereira./.

Động đất tại Colombia: Chính phủ công bố quốc tang 3 ngày Chính quyền cho biết vẫn còn nhiều người mất tích, trong khi các cơ sở dữ liệu do các nhóm dân sự lập ra ước tính con số này có thể lên tới gần 4.000 người.