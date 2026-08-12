Đời sống

Động đất tại Colombia: Chính phủ công bố quốc tang 3 ngày

Chính quyền cho biết vẫn còn nhiều người mất tích, trong khi các cơ sở dữ liệu do các nhóm dân sự lập ra ước tính con số này có thể lên tới gần 4.000 người.

Nguyễn Hằng
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau trận động đất tại Cali, Colombia, ngày 11/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau trận động đất tại Cali, Colombia, ngày 11/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 12/8, Chính phủ Colombia tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân trong trận động đất có độ lớn 7,4 ngày 10/8 vừa qua tại miền Tây nước này.

Đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra tại Colombia trong một thế kỷ qua. Theo số liệu được chính quyền địa phương cập nhật, số người thiệt mạng đã được điều chỉnh xuống 216 người, trong khi hơn 1.600 người bị thương.

Chính quyền cho biết vẫn còn nhiều người mất tích, trong khi các cơ sở dữ liệu do các nhóm dân sự lập ra ước tính con số này có thể lên tới gần 4.000 người.

Trong chuyến thị sát tới Pereira ngày 11/8, Tổng thống Abelardo de la Espriella đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và cam kết hỗ trợ tiền thuê nhà cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm những người sống sót. Tại các thành phố Pereira và Cali, các đội cứu hộ, cứu nạn đã huy động cần cẩu, chó nghiệp vụ và máy móc hạng nặng để tìm kiếm trong các tòa nhà đổ nát.

Lực lượng tình nguyện viên cũng tham gia dọn dẹp gạch đá nhằm tiếp cận những người còn mắc kẹt bên dưới.

Các chuyên gia cứu hộ nhận định 48-72 giờ đầu tiên sau thảm họa là khoảng thời gian đặc biệt quan trọng để tìm kiếm và cứu sống nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Động đất #Quốc tang #Tìm kiếm nạn nhân Colombia
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