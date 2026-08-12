Liên hợp quốc kêu gọi đầu tư và mở rộng cơ hội cho thế hệ trẻ

Ngày 12/8, nhân Ngày Quốc tế Thanh niên, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã có thông điệp tôn vinh sức sáng tạo, tính năng động và vai trò lãnh đạo của thanh niên, đồng thời kêu gọi các quốc gia tăng đầu tư, thúc đẩy hòa nhập và trao cho thế hệ trẻ vai trò lớn hơn trong các tiến trình ra quyết định.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, trong thông điệp, người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh nêu rõ chủ đề năm nay “Những bối cảnh khác nhau, những khát vọng chung” phản ánh thực tế rằng dù sinh sống trong các điều kiện khác biệt, thanh niên khắp thế giới đều có những mong muốn tương đồng về phẩm giá, quyền tham gia và cơ hội phát triển.

Theo Tổng Thư ký Guterres, các thách thức lớn nhất mà thế hệ trẻ đang đối mặt hiện nay, như bất ổn kinh tế, tiếp cận cân bằng, hòa nhập số và biến đổi khí hậu, đều vượt ra ngoài khuôn khổ biên giới quốc gia.

Ông nhấn mạnh thanh niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà đã đi đầu với vai trò nhà tổ chức và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để phát huy tiềm năng, họ cần được tiếp cận các kỹ năng định hình tương lai, trong đó có tư duy phản biện, năng lực giải quyết vấn đề và hiểu biết số.

Tổng Thư ký Antonio Guterres cho rằng làm việc với thế hệ trẻ trên cơ sở bình đẳng sẽ giúp khai thác lợi tức dân số, đẩy nhanh phát triển bền vững, huy động năng lượng và chuyên môn của lực lượng này để ứng phó các cuộc khủng hoảng quyết định của thời đại.

Ông cũng khẳng định thanh niên phải được trao vai trò lớn hơn trong quá trình hoạch định và đưa ra quyết định ở các cấp địa phương, quốc gia và quốc tế.

Theo người đứng đầu Liên hợp quốc, những điểm chung gắn kết thanh niên toàn cầu lớn hơn các yếu tố gây chia rẽ.

Khép lại thông điệp nhân Ngày Quốc tế Thanh niên năm nay, Tổng Thư ký Guterres khẳng định Liên hợp quốc luôn sát cánh với thanh niên trong lời kêu gọi đầu tư và hòa nhập, đồng thời kêu gọi cùng xây dựng một thế giới hiện tại và tương lai nơi mọi thế hệ đều có thể phát triển thịnh vượng.

Ngày 12/8 hằng năm được Đại hội đồng Liên hợp quốc ấn định theo Nghị quyết 54/120 năm 1999 là Ngày Quốc tế Thanh niên nhằm nâng cao nhận thức về các thách thức và tiềm năng của thế hệ trẻ./.

Hơn 40 sáng kiến thanh niên hội tụ tại Ngày Quốc tế Thanh niên 2026 Ngày Quốc tế Thanh niên 2026 tại Hà Nội quy tụ 44 nhóm thanh niên, doanh nghiệp xã hội và cơ sở giáo dục, giới thiệu những sáng kiến thiết thực trong công nghệ, môi trường, văn hóa và sinh kế.