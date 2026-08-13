Hơn 1/2 dân số châu Âu đối mặt đợt nắng nóng mới

Hơn 1/2 dân số châu Âu phải đối mặt với nhiệt độ trên 30 độ C trong ngày 12/8, trong đó khoảng 92 triệu người phải chịu mức nhiệt trên 35 độ C, khi một đợt nắng nóng mới tiếp tục bao trùm nhiều khu vực của châu lục.

Tây Âu và Nam Âu được dự báo chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, trong đó Pháp, Italy và Tây Ban Nha là những nước chịu tác động mạnh.

Tại Tây Ban Nha, cảnh báo nắng nóng được ban bố trên phần lớn lãnh thổ, với nhiệt độ dự kiến vượt 35 độ C từ Tây Bắc đến Đông Nam.

Một số khu vực của Pháp cũng ghi nhận mức nhiệt tương tự, trong khi thời tiết tại Đông Bắc và các vùng núi dễ chịu hơn.

Nắng nóng cũng lan sang khu vực Balkan, đặc biệt là Hy Lạp và vùng ven biển Adriatic. Tình trạng nhiệt độ cao kéo dài đang làm trầm trọng thêm hạn hán, gây sức ép đối với hệ thống năng lượng, ảnh hưởng đến mùa màng và làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tại Pháp, khoảng 20% công suất phát điện hạt nhân bị gián đoạn trong ngày 12/8.

Theo báo Le Monde, tình trạng này liên quan đến hạn hán, nắng nóng cực đoan và hiện tượng sứa biển xâm nhập làm tắc các máy bơm sử dụng để làm mát lò phản ứng.

Các chuyên gia cho rằng tình trạng đánh bắt quá mức, ô nhiễm nhựa và nước biển ấm lên do biến đổi khí hậu đang tạo điều kiện thuận lợi cho sứa sinh sôi.

Tại Anh, cảnh báo nguy cơ cháy rừng tiếp tục được duy trì tại nhiều khu vực, trong đó có Scotland.

Cơ quan Khí tượng Anh dự báo nhiệt độ tại nhiều nơi có thể vượt 35 độ C, lên tới 36-37 độ C ở miền Trung, miền Đông và Đông Nam. Chính phủ Anh chuẩn bị triệu tập cuộc họp khẩn cấp Cobra lần thứ hai trong năm để ứng phó với tình trạng nắng nóng cực đoan.

Cơ quan khí tượng nước này nhận định Anh đang hướng tới mùa Hè nóng nhất từng được ghi nhận.

Theo các nhà khoa học, tần suất xuất hiện thời tiết cực đoan, khô nóng và dễ cháy tại châu Âu đang gia tăng do biến đổi khí hậu. Châu Âu hiện là châu lục nóng lên nhanh nhất thế giới, trong khi mùa Hè năm nay tiếp tục chứng kiến các đợt nắng nóng liên tiếp, tình trạng khô hạn và cháy rừng nghiêm trọng tại nhiều khu vực./.

Khủng hoảng nắng nóng đẩy 34 tỉnh của Pháp vào mức nguy cơ cháy rừng cao Ngày 8/8, 34 tỉnh của Pháp được xếp mức nguy cơ cháy rừng cao, điều kiện thời tiết làm nguy cơ xảy ra và lan rộng cháy rừng tăng đáng kể so với mức thông thường.