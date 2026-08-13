TP Hồ Chí Minh: Cảnh báo nguy cơ nổ khí gas từ nhà ở đến tàu thuyền

Các sự cố cháy, nổ có dấu hiệu liên quan đến khí gas xảy ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gần đây cho thấy nguy cơ mất an toàn luôn hiện hữu trong sinh hoạt và trên phương tiện thủy.

Việc chủ quan với bình gas, dây dẫn, van điều áp hoặc những nguồn phát sinh tia lửa có thể biến một sự cố nhỏ thành tai nạn nghiêm trọng.

Nhiều sự cố từ những sơ suất nhỏ

Khoảng 6 giờ 45 phút ngày 8/8, Công an phường Bình Quới phát hiện tiếng nổ lớn trên sông Sài Gòn. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định một phương tiện giống ghe đang ở đoạn giữa sông (khu vực giữa khu dân cư Thiên Hà, phường Bình Quới và cảng ICD Trường Thọ, phường Thủ Đức) bất ngờ bốc cháy rồi phát nổ.

Đến khoảng 7 giờ ngày 8/8, phương tiện chìm hẳn, lửa tắt hoàn toàn.

Công an phường Bình Quới đã phối hợp với Công an phường Thủ Đức và Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ triển khai chữa cháy.

Hai người trên ghe, gồm một nam và một nữ, đều nhảy khỏi phương tiện và được lực lượng chức năng cùng người dân đưa lên bờ.

Người phụ nữ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức nhưng được xác định đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Công an phường Bình Quới đang phối hợp các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ vụ việc.

Trước đó rạng sáng 2/8, một căn nhà trong hẻm 261 đường Hà Huy Giáp (phường An Phú Đông) bất ngờ phát nổ. Hai người bên trong bị thương nặng, căn nhà hư hỏng nhiều phần.

Theo thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng, nguyên nhân nghi do bình gas bị rò rỉ, khí gas tích tụ rồi gặp nguồn nhiệt dẫn đến phát nổ.

Các vụ việc xảy ra trong thời gian ngắn là cảnh báo rõ về nguy cơ từ loại nhiên liệu được sử dụng phổ biến này. Theo cán bộ tuyên truyền của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an Thành phố Hồ Chí Minh), nhiều sự cố liên quan đến khí gas có thể phòng tránh nếu người dân nhận biết sớm dấu hiệu rò rỉ và xử lý đúng cách.

Thực tế, nhiều gia đình chỉ chú ý thay bình gas khi hết nhiên liệu mà ít kiểm tra dây dẫn, van điều áp, khớp nối. Sau thời gian sử dụng, các bộ phận này có thể lão hóa, nứt, hở, khiến khí gas rò rỉ.

Việc sử dụng bình gas không rõ nguồn gốc, sang chiết trái phép hoặc tự ý sửa chữa hệ thống gas cũng làm tăng nguy cơ mất an toàn. Người dân cần chú ý những dấu hiệu như có mùi gas bất thường, nghe tiếng xì tại van hoặc dây dẫn, ngọn lửa bếp cháy không đều, bình gas hao nhanh bất thường hoặc cảm thấy khó thở, chóng mặt khi ở lâu trong khu vực bếp.

Ông Huỳnh Văn Huệ (ngụ phường Bình Quới) chia sẻ, những vụ nổ khí gas gần đây khiến gia đình tôi càng quan tâm hơn đến việc kiểm tra bình và hệ thống dẫn gas, thay vì chỉ chờ đến khi bình hết gas mới thay. Đây cũng là việc cần duy trì thường xuyên, nhất là với những thiết bị đã sử dụng trong thời gian dài.

Không để tia lửa kích hoạt khí gas

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an Thành phố Hồ Chí Minh), khi phát hiện mùi gas bất thường, người dân cần bình tĩnh, nếu bảo đảm an toàn thì nhanh chóng khóa van bình gas hoặc van tổng cấp gas; đồng thời mở cửa chính, cửa sổ để tận dụng gió tự nhiên làm loãng và thoát khí.

Nếu lượng gas rò rỉ nhiều hoặc không xác định được vị trí rò rỉ, người dân cần nhanh chóng rời khỏi khu vực và gọi số 114.

Điều đặc biệt quan trọng là người dân tuyệt đối không bật hoặc tắt công tắc điện; không bật quạt điện, máy hút mùi, máy lạnh; không cắm hoặc rút phích điện; không quẹt diêm, bật lửa, hút thuốc; không dùng lửa để tìm vị trí rò rỉ và không khởi động xe trong khu vực nghi có khí gas tích tụ.

Những thao tác tưởng như bình thường có thể tạo tia lửa điện, kích hoạt hỗn hợp khí gas đã đạt nồng độ cháy, nổ. Khi nghi ngờ rò rỉ, người dân có thể dùng nước xà phòng bôi lên van, khớp nối và dây dẫn; nếu xuất hiện bong bóng là dấu hiệu cần kiểm tra, xử lý. Không dùng lửa để thử.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khuyến cáo người dân sử dụng bình gas có nguồn gốc rõ ràng, còn thời hạn kiểm định; đặt bình thẳng đứng, nơi thông thoáng, tránh xa nguồn nhiệt.

Dây dẫn, van điều áp và các khớp nối cần được kiểm tra định kỳ, thay mới khi có dấu hiệu nứt, cứng hoặc rò rỉ. Sau khi nấu ăn hoặc trước khi rời nhà trong thời gian dài cần khóa van gas; không tự ý sửa chữa hệ thống gas khi không có chuyên môn.

Đối với ghe, tàu, nguy cơ cháy, nổ càng đáng lưu ý do cùng lúc tồn tại bình gas, xăng dầu, hệ thống điện, động cơ và nhiều vật liệu dễ cháy trong không gian hạn chế. Do đó, chủ tàu, tài công và thuyền viên thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nhiên liệu, bình gas, máy phát điện, ắc quy; kịp thời sửa chữa, thay thế khi phát hiện hư hỏng.

Khi neo đậu, chủ tàu cần ngắt nguồn điện không cần thiết, khóa van gas sau khi sử dụng; không sạc ắc quy, pin qua đêm hoặc khi không có người giám sát; không hàn cắt kim loại, sử dụng lửa trần, đun nấu khi chưa bảo đảm an toàn.

Ngư lưới cụ, nhiên liệu và vật liệu dễ cháy phải được sắp xếp gọn gàng, cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt; bình chữa cháy cần đặt ở vị trí dễ thấy, dễ lấy.

Thời gian qua, lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã phối hợp với chính quyền địa phương, Biên phòng, Ban Quản lý các cảng cá và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chủ tàu, thuyền viên nhận diện, khắc phục các nguy cơ cháy, nổ tại khu vực tập trung nhiều tàu thuyền.

Từ nhà ở đến phương tiện thủy, phòng ngừa cháy, nổ do khí gas cần bắt đầu từ việc kiểm tra thường xuyên, chủ động loại bỏ các nguy cơ ngay khi mới xuất hiện; góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản và bảo đảm an toàn trong sinh hoạt, sản xuất./.Hồng Đạt

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