Mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại các vị trí có dấu hiệu liên quan

Đội K93 tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong công tác thu thập, xác minh thông tin; tổ chức tìm kiếm khoa học, chặt chẽ, bảo đảm an toàn, góp phần đưa các liệt sỹ về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Đó là yêu cầu của Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tại buổi thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ Đội K93, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại ấp Tô Trung, xã Tri Tôn ngày 13/8.

Thời gian qua, tại khu vực ấp Tô Trung, xã Tri Tôn, Đội K93 đã triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Kết quả, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 11 hài cốt liệt sỹ.

Thượng tá Phan Thanh Vũ, Chính trị viên Đội K93 cho biết, cán bộ, chiến sỹ đơn vị tiếp tục khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ. Đội K93 đẩy mạnh khảo sát, xác minh thông tin, mở rộng tìm kiếm tại các vị trí có dấu hiệu liên quan, quyết tâm đưa hài cốt các liệt sỹ còn nằm lại trên địa bàn trở về với đất mẹ.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, giai đoạn 25, mùa khô 2025-2026, các lực lượng tìm kiếm, quy tập được 170 hài cốt liệt sỹ, trong đó 128 hài cốt tại Campuchia và 42 hài cốt trên địa bàn tỉnh; xác định được danh tính 1 hài cốt liệt sỹ. Các hài cốt được an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Dốc Bà Đắc.

Bước vào giai đoạn 26, mùa khô 2026-2027, từ ngày 29/7 đến 12/8/2026, các Đội K92, K93 tiếp tục tìm kiếm, quy tập được 58 hài cốt liệt sỹ chưa xác định danh tính. Trong đó, Đội K93 quy tập 11 hài cốt tại phường Chi Lăng và xã Tri Tôn; Đội K92 quy tập 47 hài cốt tại xã Kiên Lương và xã Vĩnh Tuy.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang và Đảng ủy xã Tri Tôn chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sỹ Đội K93 đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: TTXVN phát)

Đối với công tác lấy mẫu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, qua khảo sát 20 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh hiện có 35.945 mộ. Trong đó, còn 15.747 mộ chưa xác định được thông tin và chưa lấy mẫu sinh phẩm. Đến ngày 8/8, tỉnh tổ chức lấy mẫu 2.258 trường hợp, đạt 14,33%. Công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ đã thực hiện được 3.356/4.017 trường hợp, đạt 83,54%.

Quá trình thực hiện cũng gặp nhiều khó khăn do đang bước vào mùa mưa, thời tiết diễn biến thất thường, nhiều cơn mưa lớn làm ảnh hưởng đến việc khai quật và bảo đảm hiện trường.

Hầu hết các nghĩa trang liệt sỹ đã qua nhiều lần cải tạo, chỉnh trang nên kết cấu phần mộ thay đổi, việc xác định chính xác vị trí hài cốt mất nhiều thời gian. Không ít phần mộ đã an táng hàng chục năm, hài cốt bị phong hóa, mủn mục hoặc không còn. Một số trường hợp lẫn nhiều hài cốt, đòi hỏi lực lượng chuyên môn phải xử lý hết sức cẩn trọng, đúng quy trình, bảo đảm chất lượng mẫu phục vụ giám định ADN.

Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cho biết, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã quyết định thành lập nhiều Đội lấy mẫu hài cốt liệt sỹ; đồng thời tăng cường nhân lực, phương tiện và trang thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn bảo đảm tuyệt đối quy trình kỹ thuật.

Lực lượng vũ trang tỉnh cùng các ngành chức năng tập trung mọi nguồn lực, khắc phục khó khăn do thời tiết, điều kiện thực tế hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch, góp phần thực hiện hiệu quả công tác "đền ơn đáp nghĩa," đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sỹ và nhân dân./.

Tìm kiếm hài cốt liệt sỹ hy sinh trong trận đánh căn cứ Cồn Tiên Từ năm 1988 đến năm 2007, qua các đợt tìm kiếm, quy tập, lực lượng chức năng đã quy tập khoảng 93 hài cốt liệt sỹ tại khu vực Cồn Tiên. Tuy nhiên, nhiều liệt sỹ vẫn chưa được tìm thấy.

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