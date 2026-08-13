Những mái nhà mới tạo thêm điểm tựa cho nạn nhân chất độc hóa học

Tỉnh Lạng Sơn đang huy động các nguồn lực hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Từ chương trình này nhiều ngôi nhà được sửa chữa, xây mới giúp các gia đình người có công vơi đi khó khăn trong cuộc sống, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc.

Thực hiện công văn số 270/TTg-KGVX ngày 21/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, từ tháng 5 đến tháng 7/2026, các địa phương tại Lạng Sơn đã sửa chữa và xây mới 19 ngôi nhà từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” do Trung ương cấp. Trong đó, 8 nhà được xây mới tại các xã Thụy Hùng, Na Sầm, Văn Quan, Tân Đoàn, Yên Phúc, Văn Lãng, Lợi Bác và Bằng Mạc; 11 nhà được sửa chữa tại các xã Yên Bình, Khánh Khê, Tràng Định, Kỳ Lừa, Tri Lễ, Tân Đoàn, Lộc Bình.

Tại phường Kỳ Lừa, gia đình ông Nguyễn Thành Khôi, khối 6, nhiều năm phải sống trong căn nhà cấp 4 xuống cấp do không có kinh phí sửa chữa. Ông Khôi từng tham gia chiến đấu tại miền Nam năm 1965, sau khi xuất ngũ ông về địa phương thì phát hiện bị nhiễm chất độc hóa học. Hiện hai trong ba người con của ông bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học; hai người cháu cũng chịu di chứng từ chất độc da cam, trong đó một người đã qua đời.

Căn nhà được xây dựng từ năm 1990, qua thời gian đã xuống cấp, tường nứt, mái và nhiều hạng mục không còn bảo đảm an toàn, nhất là trong mùa mưa. Cả gia đình 5 người chỉ trông vào đồng lương trợ cấp ít ỏi của ông để sinh sống nên hoàn cảnh rất khó khăn. Từ ngày 15-20/7, chính quyền địa phương đã hỗ trợ sửa chữa, thay mới mái tôn cho gia đình.

“Khi ngôi nhà được sửa chữa, gia đình tôi rất phấn khởi và yên tâm sinh sống, không còn phải lo lắng mỗi khi vào mùa mưa lũ hay những ngày mưa to, gió lớn,” ông Khôi chia sẻ.

Ông Trương Văn Đặng, Khối trưởng khối 6, phường Kỳ Lừa cho biết, gia đình ông Khôi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ dân phố khối 6 thường xuyên thăm hỏi, động viên, đồng thời vận động các nhà hảo tâm, đoàn thể quyên góp hỗ trợ gia đình.

Bà Vi Thị Quỳnh Mai, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kỳ Lừa cho biết, địa phương đã tổ chức sửa chữa nhà cho gia đình ông Khôi, giúp gia đình có nơi ở an toàn, ổn định.

Cùng với chương trình này, trong tháng 7/2026, phường đã trao 923 suất quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng; xây dựng, hoàn thành 6 công trình Nhà tình nghĩa cho gia đình người có công từ nguồn ngân sách nhà nước, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nguồn đối ứng của gia đình.

Tại xã Thụy Hùng, bà Ma Thị Lựu, sinh năm 1977, ở thôn Cúc Lùng, là con đẻ của ông Ma Văn Giăng, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cũng là một trường hợp được hỗ trợ xây nhà mới.

Qua rà soát, ngôi nhà của gia đình bà Lựu đã xuống cấp nghiêm trọng, nền và tường hư hỏng, không bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, chính quyền địa phương đã khởi công xây dựng nhà mới và hoàn thành nhà cho gia đình trong tháng 7/2026.

“Trong nhiều năm qua, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, ngôi nhà xuống cấp, không bảo đảm an toàn. Được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà mới là niềm vui, hạnh phúc của gia đình, đồng thời là sự động viên để gia đình tiếp tục ổn định cuộc sống, tham gia phát triển kinh tế tại địa phương,” bà Lựu chia sẻ.

Ông Bế Thăng Long, Bí thư Đảng ủy xã Thụy Hùng cho biết, việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là chủ trương có ý nghĩa nhân văn, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những gia đình có nhiều đóng góp, hy sinh vì Tổ quốc.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lạng Sơn, trong tháng 7/2026, toàn tỉnh đã rà soát 19 hộ gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có nhu cầu sửa chữa, xây mới nhà ở.

Đến nay, tỉnh đã tiếp nhận 810 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Trung ương, gồm 480 triệu đồng hỗ trợ xây mới 8 căn nhà (mức 60 triệu đồng/căn) và 330 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa 11 căn (mức 30 triệu đồng/căn).

Đến nay, 19 căn nhà thuộc diện hỗ trợ đã được xây mới hoặc sửa chữa, hoàn thành, góp phần giúp các gia đình có nơi ở an toàn, ổn định hơn. Đây cũng là một trong những hoạt động cụ thể thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa," sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công và thân nhân./.

Mái ấm mới cho con của người có công, bị nhiễm chất độc hóa học ở Đà Nẵng Việc triển khai chương trình xóa nhà tạm, cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp các hộ ổn định cuộc sống.

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