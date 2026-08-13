Tỉnh Phú Thọ đầu tư gần 300 tỷ đồng nâng cấp 10 hồ chứa nước

Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp 10 công trình hồ chứa nước với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2029.

Đây là dự án từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, sử dụng ngân sách tỉnh. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ.

10 hồ chứa được cải tạo, nâng cấp tại 8 xã gồm Hiền Lương, Tu Vũ, Văn Lang, Đan Thượng, Yên Sơn, Đoan Hùng, Xuân Đài và Lai Đồng.

Theo quyết định, dự án tập trung khắc phục những hư hỏng tại các công trình đầu mối, trong đó có xử lý nứt thân đập, thấm qua đập, gia cố mái đập, sửa chữa hoặc làm mới tràn xả lũ, cống lấy nước và hệ thống kênh tưới.

Một số hồ được bổ sung hệ thống quan trắc, cảnh báo và ứng phó với tình huống khẩn cấp. Các tuyến đường quản lý, vận hành cũng được cải tạo, nâng cấp nhằm phục vụ công tác quản lý và phòng chống thiên tai.

Đáng chú ý, dự án sẽ cải tạo hệ thống kênh tưới với tổng chiều dài hàng chục km tại nhiều hồ. Riêng hồ Hàm Kỳ, hệ thống kênh tưới được cải tạo, sửa chữa khoảng 5,7km; hồ Phượng Mao khoảng 4,85km; hồ Núi Chùa khoảng 2,5km; hồ Suối Đúng khoảng 1,2 km.

Sau khi hoàn thành, các công trình dự kiến chủ động tưới cho khoảng 1.839ha đất nông nghiệp trong vùng dự án. Việc nâng cao khả năng tích trữ, điều tiết và phân phối nguồn nước sẽ góp phần ổn định sản xuất nông nghiệp, nhất là trong điều kiện thời tiết và khí hậu có nhiều biến động.

Dự án cũng hướng tới bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du. Việc bổ sung hệ thống quan trắc, cảnh báo sẽ giúp nâng cao khả năng theo dõi mực nước, phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn và chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra.Bên cạnh phục vụ sản xuất, tỉnh đặt mục tiêu bảo vệ quỹ đất mặt nước, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép; bảo vệ tài nguyên nước và môi trường sinh thái.

Các hồ chứa có điều kiện sẽ được khai thác đa mục tiêu, như nuôi trồng thủy sản, cải thiện cảnh quan và hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương.

Trong quá trình triển khai, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo, bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định liên quan.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp và đề xuất cập nhật, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước nếu cần thiết.

Việc triển khai dự án 10 hồ chứa được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực thủy lợi, bảo đảm an ninh nguồn nước, ổn định sản xuất nông nghiệp và tạo thêm điều kiện phát triển kinh tế-xã hội tại các địa bàn thực hiện dự án./.

Lâm Đồng rà soát toàn bộ hồ chứa nước chưa được cấp phép trước mùa mưa lũ Lâm Đồng có gần 1.000 công trình thủy lợi, trong đó có hơn 500 hồ chứa nước nhưng phần lớn các công trình chưa được hoàn thiện hồ sơ về đất đai cũng như chưa được cắm mốc giới bảo vệ theo quy định.

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