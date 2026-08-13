Khai mạc Diễn đàn Logistics Quốc tế Đà Nẵng 2026

Chiều 13/8, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công Thương đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn Logistics Quốc tế Đà Nẵng 2026.

Diễn đàn có sự tham gia của gần 600 đại biểu là lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế; Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp dịch vụ logistics, xuất nhập khẩu trong và ngoài nước; các viện nghiên cứu, trường đại học…

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề: tiếp tục hoàn thiện thể chế và chính sách nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, phát triển logistics hiện đại; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng logistics, đặc biệt là các cảng biển, cảng hàng không cửa ngõ, trung tâm logistics, kết nối đa phương thức và các hành lang kinh tế quốc tế.

Diễn đàn cũng bàn về thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi logistics, phát triển nền tảng dữ liệu dùng chung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ chuỗi khối; thúc đẩy logistics xanh, logistics phát thải thấp; tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy kết nối với các đối tác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương; tận dụng hiệu quả các sáng kiến kết nối khu vực, Công ước TIR (Công ước Hải quan về vận tải hàng hóa quốc tế theo chứng từ TIR năm 1975), vận đơn điện tử FIATA, các hành lang logistics số và các cơ chế hợp tác đa phương.

Ngoài ra, Diễn đàn cũng bàn về công tác phát triển nguồn nhân lực logistics chất lượng cao; tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế…

Theo ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, ngành logistics Việt Nam đã có bước phát triển tích cực. Hệ thống kết cấu hạ tầng logistics tiếp tục được đầu tư; nhiều cảng biển, trung tâm logistics, cảng cạn được đưa vào khai thác; năng lực doanh nghiệp logistics không ngừng được nâng lên; hoạt động tạo thuận lợi thương mại và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nhằm tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới, Bộ Công Thương đã phối hợp các bộ ngành, tham mưu Chính phủ ban hành “Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050” với mục tiêu phát triển ngành logistics hiện đại, hiệu quả trên nền tảng xanh và số; giảm chi phí logistics; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế, đồng thời tăng cường kết nối giữa logistics với sản xuất, thương mại, thương mại điện tử và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đối với thành phố Đà Nẵng, ông Trần Thanh Hải cho rằng thành phố hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, logistics và thương mại quốc tế của khu vực miền Trung Việt Nam nói riêng và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nói chung.

Đặc biệt khi thành phố đang tích cực xây dựng Cảng Liên Chiểu, cùng định hướng phát triển Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm phân phối khu vực, đầu mối vận tải đa phương thức…

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình, với vị thế chiến lược đặc biệt, thành phố Đà Nẵng có thể kết nối đồng thời nhiều không gian kinh tế và thương mại quan trọng.

Theo trục Bắc-Nam, Đà Nẵng nằm trên không gian kinh tế, công nghiệp và hàng hải ven biển của Việt Nam, có khả năng kết nối với các trung tâm sản xuất, tiêu dùng và logistics lớn trong nước, đồng thời liên kết với các tuyến thương mại quốc tế qua Biển Đông.

Theo trục Đông-Tây, Đà Nẵng là cửa ngõ phía Đông của Hành lang kinh tế Đông Tây, kết nối Việt Nam với Lào, Thái Lan và Myanmar, có vai trò đầu mối giao thương, trung chuyển và phân phối hàng hóa giữa các nền kinh tế lục địa của tiểu vùng với hệ thống cảng biển và các thị trường quốc tế.

Theo hướng từ lục địa ra biển, Đà Nẵng có lợi thế về không gian hàng hải quốc tế, với hệ thống cảng biển và định hướng phát triển Cảng Liên Chiểu, nâng cao năng lực tiếp nhận, trung chuyển, phân phối hàng hóa và cung cấp các dịch vụ logistics có giá trị gia tăng cao…

Ông Phan Thái Bình cũng cho biết, Đà Nẵng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa dữ liệu và công nghệ thông minh trở thành một lớp hạ tầng mới của hệ sinh thái logistics. Trên nền tảng này, Đà Nẵng ưu tiên phát triển logistics hàng không, logistics lạnh, logistics phục vụ thương mại điện tử xuyên biên giới, logistics nông sản và các dịch vụ logistics có giá trị gia tăng cao.

Chính quyền thành phố Đà Nẵng cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh phát triển hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng dịch vụ công và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư phát triển lâu dài, hiệu quả và bền vững tại Đà Nẵng./.

Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác logistics với doanh nghiệp Trung Quốc Thông qua buổi kết nối, các doanh nghiệp Trung Quốc có điều kiện tiếp cận toàn diện hơn về môi trường đầu tư, hạ tầng công nghệ, logistics và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP. Đà Nẵng.

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