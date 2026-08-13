Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ cho biết, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” (từ 15/3/2026), đến nay các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.715 hài cốt liệt sỹ, đạt 24,5% kế hoạch.

Trong số này, có 691 hài cốt liệt sỹ được quy tập trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia.

Đáng chú ý, đã phát hiện, quy tập 13 mộ liệt sỹ tập thể, gồm 5 mộ tại Tuyên Quang và 8 mộ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, việc lấy mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ xác định danh tính được các địa phương tập trung triển khai quyết liệt.

Các địa phương đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ lấy và bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ. Số lượng mẫu được lấy hằng ngày tăng mạnh, trung bình khoảng 2.000-3.000 mẫu/ngày.

Đến nay, có 9 địa phương hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sỹ gồm: Tuyên Quang (84 mộ), Lai Châu (152 mộ), Sơn La (579 mộ), Lào Cai (1.250 mộ), Quảng Ninh (803 mộ), Ninh Bình (7.796 mộ), Hà Tĩnh (774 mộ), Huế (7.244 mộ) và Lâm Đồng (4.776 mộ).

Một số địa phương có số lượng mộ cần lấy mẫu lớn như Khánh Hòa, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh đã hoàn thành trên 90% khối lượng công việc.

Tính đến nay, các đơn vị đã tổ chức lấy mẫu tại 124.762 mộ liệt sỹ, đạt 58,4% kế hoạch. Trong đó, 86.183 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, chiếm 69,08%; 38.579 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu.

Về công tác rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, các lực lượng chức năng đã rà phá được 11.793,6 ha trên tổng số 22.725 ha, đạt 51,9% kế hoạch.

Trong đó, tại vùng lõi Vị Xuyên (Tuyên Quang) đã rà phá được 4.075,8 ha trên tổng số 4.460 ha, đạt 91,39%.

Các lực lượng chức năng quyết tâm hoàn thành rà phá toàn bộ khu vực vùng lõi này trong tháng 8/2026 để tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo quốc gia tiếp tục chỉ đạo rà soát, xác minh, tổ chức hội thảo kết luận thông tin về mộ liệt sỹ tại một số khu vực như sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), đồi Quân y Bắc Sơn (Đồng Nai), khu vực căn cứ Cồn Tiên (Quảng Trị), các điểm cao thuộc Mặt trận Vị Xuyên (Tuyên Quang) và các thông tin về mộ liệt sỹ tập thể do tổ chức, cá nhân cung cấp để sớm triển khai tìm kiếm, quy tập.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ; chỉ đạo các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào và Campuchia chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026-2027 sớm hơn định kỳ hằng năm để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đã có thông tin do các tổ chức, cá nhân cung cấp.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức các đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tại một số quân khu và địa phương trọng điểm theo kế hoạch đã đề ra./.

Mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại các vị trí có dấu hiệu liên quan Đội K93 đẩy mạnh khảo sát, xác minh thông tin, mở rộng tìm kiếm tại các vị trí có dấu hiệu liên quan, quyết tâm đưa hài cốt các liệt sỹ còn nằm lại trên địa bàn trở về với đất mẹ.