Doanh nghiệp Việt hợp tác hướng tới mạng lưới niềm tin số chung trong ASEAN

Thương mại toàn cầu hiện nay đang chuyển dịch mạnh sang môi trường số, nhiều quốc gia và khu vực đang thúc đẩy xây dựng hạ tầng niềm tin số (Digital Trust Infrastructure) nhằm bảo đảm tính xác thực và liên thông của dữ liệu trong các giao dịch xuyên biên giới.

Trong bối cảnh đó ngày 13/8, PILA (Việt Nam) và TOTM Technologies (Singapore) đã chính thức ký kết Biên bản hợp tác nhằm phát triển hạ tầng niềm tin số xuyên biên giới cho khu vực ASEAN.

Hợp tác hướng tới xây dựng nền tảng xác minh số đáng tin cậy cho các giao dịch xuyên biên giới, qua đó thúc đẩy thương mại số, giảm chi phí xác minh và tăng cường tin cậy giữa các doanh nghiệp, tổ chức tài chính và cơ quan quản lý.

Trong giai đoạn đầu, hai bên công bố hợp tác triển khai Proof of Concept (PoC) ứng dụng Chứng chỉ số (Verifiable Credentials - VC) như một lớp niềm tin số bổ trợ cho quy trình L/C giữa các ngân hàng Việt Nam và Singapore.

Sáng kiến sẽ được triển khai trên khung kỹ thuật TradeTrust của Cơ quan Phát triển Truyền thông và Thông tin Singapore (IMDA), qua đó tạo điều kiện để hai bên xây dựng một hành lang thương mại số đáng tin cậy giữa hai quốc gia.

Sáng kiến đầu tiên giữa hai bên là xác thực Thư tín dụng (L/C) nhanh hơn, độc lập và chống giả mạo - mà không thay đổi bất kỳ quy trình pháp lý nào của L/C

Điểm cốt lõi của giải pháp là bên xác thực không cần kết nối trực tiếp tới bên phát hành. Niềm tin đến từ hạ tầng chung, nên việc kiểm chứng diễn ra độc lập, tức thì và không phụ thuộc vào quan hệ song phương giữa hai ngân hàng.

Trong mô hình hợp tác này, PILA sẽ vận hành hạ tầng phát hành và xác minh VC tại Việt Nam thông qua NDAKey trên nền tảng blockchain cung cấp lớp đăng ký và kiểm chứng tin cậy, phục vụ xác minh nguồn phát hành, trạng thái và bằng chứng toàn vẹn của thông tin.

TOTM Technologies sẽ cung cấp năng lực kỹ thuật và chuyên môn cho thị trường Singapore, tích hợp giải pháp với khung kỹ thuật TradeTrust của IMDA, kết hợp thế mạnh về blockchain, danh tính số và truy xuất nguồn gốc.

Trên nền tảng hạ tầng tin cậy được thiết lập từ giai đoạn này, hai bên sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác sang nhiều lĩnh vực khác với các quốc gia khác trong khu vực ASEAN.

Một hướng đi trọng tâm là Hộ chiếu số cho sản phẩm hàng hoá (Digital Product Passport - DPP) giúp những doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam, Singapore và Indonesia đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hoá tại các thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ tập trung nghiên cứu phát triển hạ tầng thanh toán xuyên biên giới dựa trên nền tảng niềm tin số, khởi đầu giữa Việt Nam, Singapore và Indonesia trước khi mở rộng ra toàn khu vực ASEAN.

Về dài hạn, hợp tác hướng tới đóng góp vào khả năng liên thông số trong ASEAN, phù hợp với định hướng của Hiệp định Khung về Kinh tế số ASEAN (ASEAN Digital Economy Framework Agreement - DEFA) nhằm thúc đẩy thương mại số, dòng chảy dữ liệu xuyên biên giới đáng tin cậy, thanh toán điện tử và khả năng tương tác giữa các nền kinh tế thành viên.

Với sự kết hợp giữa năng lực phát triển và vận hành hạ tầng niềm tin số cùng hiểu biết sâu sắc về thị trường tại từng quốc gia của PILA và TOTM, hai bên kỳ vọng sẽ kiến tạo hành lang tin cậy trong ASEAN./.

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