KOL Summit 2026 hướng tới hệ sinh thái ảnh hưởng số minh bạch và bền vững

Sáng 13/8, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) thông tin Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II (KOL Summit 2026) với chủ đề “KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số” sẽ diễn ra ngày 7/9 tại Trung tâm Hội nghị ThiSky Hall Sala, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Ban Tổ chức, sự phát triển của AI đang mở ra những cơ hội mới cho hoạt động sáng tạo nội dung, đồng thời đặt ra những thách thức chưa từng có đối với môi trường số.

Công nghệ deepfake, nội dung giả mạo và thông tin sai lệch có thể được tạo ra, lan truyền với tốc độ nhanh, tác động trực tiếp đến nhận thức và hành vi của cộng đồng.

Trong bối cảnh đó, KOL và các nhà sáng tạo nội dung ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc lan tỏa thông tin, định hình nhận thức xã hội và dẫn dắt hành vi cộng đồng.

Vai trò này không chỉ đặt ra yêu cầu về năng lực sáng tạo mà còn đòi hỏi trách nhiệm cao hơn đối với tính chính xác của thông tin, chuẩn mực ứng xử, bản quyền và tác động xã hội của nội dung được tạo ra.

KOL Summit 2026 được kỳ vọng tạo không gian để cơ quan quản lý, nền tảng số, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng người có ảnh hưởng cùng trao đổi, nhận diện những thách thức mới và thúc đẩy các giải pháp xây dựng hệ sinh thái ảnh hưởng số minh bạch, có trách nhiệm và bền vững.

Hội nghị hướng tới khẳng định người có ảnh hưởng không chỉ là lực lượng tạo xu hướng trên mạng xã hội mà còn là một chủ thể đồng hành cùng Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội trong kiến tạo niềm tin số, bảo vệ cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ sinh thái sáng tạo Việt Nam.

KOL Summit 2026 là diễn đàn quốc gia thường niên do Liên minh Niềm tin số dẫn dắt, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và đồng tổ chức bởi VCCorp.

Hội nghị dự kiến quy tụ hơn 100 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức cùng hơn 1.000 diễn giả, chuyên gia, nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung tiêu biểu, đại diện 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Đây là sự tiếp nối Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ I (KOL Summit 2025) với chủ đề “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Sự kiện năm 2025 quy tụ gần 300 KOL và nhiều nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung nổi bật, tạo ra hơn 124.000 lượt thảo luận và 19 triệu lượt tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.

Tại KOL Summit 2026, các vấn đề về AI, thông tin sai lệch, khủng hoảng niềm tin và tương lai của hoạt động sáng tạo nội dung sẽ được cụ thể hóa thông qua hai phiên chuyên đề diễn ra song song.

Phiên “AI, thông tin sai lệch và khủng hoảng niềm tin” tập trung vào xu hướng phát triển của AI, những thách thức từ deepfake và vai trò của KOL, KOC trong nhận diện, kiểm chứng thông tin.

Trong khi đó, phiên “Ảnh hưởng số và tương lai sáng tạo” bàn về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, bản quyền số và việc xây dựng hệ sinh thái nhà sáng tạo nội dung minh bạch, bền vững.

Bên cạnh các phiên thảo luận, KOL Summit 2026 còn có không gian trải nghiệm Digital Trust Zone, Bức tường Niềm tin số cùng các hoạt động kết nối, tương tác khác.

Thông qua hội nghị, Ban Tổ chức kỳ vọng thúc đẩy các sáng kiến về niềm tin số, tăng cường trách nhiệm của cộng đồng sáng tạo nội dung và góp phần xây dựng một không gian mạng Việt Nam an toàn, minh bạch, nhân văn, trong đó niềm tin số trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của hệ sinh thái sáng tạo trong kỷ nguyên AI./.