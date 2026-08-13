Phố Wall đặt cược lớn vào chip AI Nvidia

Ngày 12/8, tờ The Wall Street Journal đưa tin các tập đoàn tài chính lớn tại thị trường Phố Wall đang đặt cược rằng chip trí tuệ nhân tạo (AI) của Nvidia có thể phá vỡ một quy luật lâu nay của ngành công nghệ, đó là thiết bị phần cứng thường mất giá nhanh chóng khi các thế hệ sản phẩm mới liên tục ra đời.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, các công ty vốn tư nhân và nhà đầu tư đang coi các bộ xử lý đồ họa (GPU) phục vụ AI là loại tài sản có thể tạo dòng tiền, được sử dụng làm nền tảng để huy động vốn quy mô lớn cho các dự án trung tâm dữ liệu.

Cách tiếp cận này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với quan niệm truyền thống, theo đó chip máy tính là tài sản có vòng đời ngắn, nhanh chóng lạc hậu và vì thế khó phù hợp dùng làm tài sản bảo đảm trong những khoản tín dụng dài hạn.

Tuy nhiên, tập đoàn Nvidia mới đây vừa công bố dự án hợp tác với Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs và KKR nhằm xây dựng các nền tảng tài trợ độc lập, hướng tới huy động hơn 500 tỷ USD vốn từ bên thứ ba để phát triển hạ tầng AI lâu dài. Mục tiêu là mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu, mua sắm máy chủ và triển khai năng lực tính toán phục vụ các doanh nghiệp AI.

Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang cho rằng chip AI và hệ thống tính toán đang trở thành một loại tài sản có khả năng đầu tư dài hạn. Theo ông, các thiết bị này không chỉ là phần cứng phục vụ một dự án đơn lẻ mà có thể tạo doanh thu, có tính linh hoạt và có thể được chuyển sang phục vụ khách hàng khác khi cần thiết. Lập luận này là cơ sở để các nhà đầu tư xem xét cấp vốn dài hạn cho hạ tầng AI, tương tự cách đầu tư vào các tài sản tạo dòng tiền khác.

Tuy nhiên, “canh bạc” trên cũng đang làm dấy lên tranh luận về tốc độ khấu hao của chip AI. Những người hoài nghi cho rằng GPU có thể bị thay thế chỉ trong vài năm do Nvidia và các đối thủ liên tục tung ra sản phẩm mới mạnh hơn. Nếu giá trị thực tế của thiết bị giảm nhanh hơn dự báo, các nhà vận hành trung tâm dữ liệu và tổ chức cho vay có thể phải đối mặt với nguy cơ tài sản bảo đảm “bốc hơi”.

Để giảm lo ngại của bên cho vay, Nvidia cho biết hãng này có thể cung cấp hỗ trợ đối với phần giá trị còn lại của một số dự án, với mức tối đa 25% tùy trường hợp. Dù vậy, hãng khẳng định cơ chế này không thay thế việc thẩm định độc lập của nhà đầu tư về nhu cầu khách hàng, dòng tiền và giá trị còn lại của thiết bị.

Theo Financial Times, hiệu quả của mô hình này sẽ phụ thuộc vào việc nhu cầu sử dụng AI có đủ bền vững, các trung tâm dữ liệu có duy trì được công suất khai thác cao và chip Nvidia có thực sự giữ được giá trị trong thời gian dài hơn so với các thế hệ công nghệ trước đây hay không./.

Các chuyên gia cảnh báo Nvidia có thể là "bom nổ chậm" của ngành AI Hai nhà đầu tư Mark Cuban và Michael Burry cho rằng việc Nvidia vừa cung cấp chip vừa hỗ trợ tài chính cho khách hàng có thể làm gia tăng rủi ro đối với hệ sinh thái AI nếu thị trường đảo chiều.