Khai mạc chuỗi triển lãm thể thao và hội chợ giao dịch xuất khẩu Chiết Giang

Ngày 13/8, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh, Công ty VINEXAD phối hợp cùng các hiệp hội, đơn vị xúc tiến trong và ngoài nước tổ chức khai mạc chuỗi sự kiện gồm Triển lãm quốc tế Thể thao và Giải trí Việt Nam 2026; Triển lãm quốc tế Xe hai bánh Việt Nam 2026 và Hội chợ giao dịch xuất khẩu Chiết Giang lần thứ 14 tại Việt Nam.

Năm nay, chuỗi sự kiện quy tụ 520 gian hàng của 400 doanh nghiệp đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các đơn vị tham gia chuỗi sự kiện chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thiết bị và dụng cụ thể thao, thể thao ngoài trời, fitness, chăm sóc sức khỏe vận động, xe đạp, xe đạp điện, linh kiện, phụ kiện, công nghệ hỗ trợ luyện tập, cùng doanh nghiệp sản xuất OEM/ODM và chuỗi cung ứng quốc tế.

Bên cạnh hoạt động trưng bày và kết nối giao thương, chuỗi sự kiện diễn ra từ nay đến ngày 15/8/2026, còn mang đến nhiều chương trình chuyên ngành và hoạt động trải nghiệm dành cho doanh nghiệp, chuyên gia cũng như cộng đồng yêu thể thao.

Nổi bật là tọa đàm "Phát triển nguồn năng lượng xanh cho tương lai bền vững", chương trình giao thương B2B giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế, cùng tour khảo sát thị trường dành cho đoàn khách mua hàng chuyên ngành.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ ra rằng, năm 2026 đánh dấu sự bùng nổ mạnh mẽ của thể thao thông minh (smart sport) và chuyển đổi số. Sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và các thiết bị công nghệ đang thay đổi hoàn toàn cách chúng ta tập luyện, vận hành và quản lý thể thao.

Doanh nghiệp tiếp thị thương mại tại chuỗi sự kiện. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Bên cạnh đó, xu hướng phát triển bền vững, ưu tiên sử dụng vật liệu xanh, thân thiện với môi trường cũng đang trở thành tiêu chuẩn bắt buộc cho mọi doanh nghiệp. Đây chính là thời cơ vô giá cho những đơn vị biết đón đầu xu thế để bứt phá vươn lên.

Với quy mô ngày càng mở rộng và mô hình tổ chức theo hệ sinh thái, chuỗi sự kiện không dừng lại là cầu nối thương mại đơn thuần mà còn là bệ phóng thúc đẩy giao thương, chuyển giao giải pháp công nghệ tiên tiến nhất và mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu.

Điển hình, xu hướng ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong thể thao, mở ra những cơ hội hợp tác chiến lược hướng tới một hệ sinh thái thông minh, ngành công nghiệp thể thao Việt bền vững, giúp doanh nghiệp trong nước xây dựng mối quan hệ chiến lược với đối tác quốc tế và đưa sản phẩm thể thao "Made in Vietnam" vươn tầm thế giới.

Tại lễ khai mạc chuỗi sự kiện, ông Tô Ngọc Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương cho biết, kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động, cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng, chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu đang không ngừng tái cấu trúc, nên việc tổ chức đồng thời ba triển lãm, hội chợ có ý nghĩa vô cùng thiết thực. Bởi xúc tiến thương mại là một trong những công cụ quan trọng để đưa doanh nghiệp đến gần hơn với thị trường và các đối tác quốc tế.

Theo ông Sơn, Chính phủ Việt Nam đã đặt mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số, do đó yêu cầu mở rộng thị trường, thúc đẩy sản xuất, gia tăng xuất khẩu và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế ngày càng trở nên cấp thiết.

Về phía ngành Công Thương tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong phát triển thị trường, thúc đẩy sản xuất gắn với nhu cầu thị trường, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và tăng cường kết nối các chuỗi cung ứng.

Còn ông Phạm Cường, Chủ tịch Hiệp hội ô tô-xe máy-xe đạp Việt Nam chia sẻ, chuỗi sự kiện diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh - đầu tàu kinh tế của cả nước, trung tâm lớn về thương mại, đầu tư, dịch vụ và logistics, cửa ngõ quan trọng kết nối hàng hóa Việt Nam với khu vực và thế giới tạo thêm cơ hội kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Hiệp hội luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, làm cầu nối với các cơ quan quản lý, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác quốc tế và góp phần xây dựng ngành công nghiệp xe hai bánh Việt Nam phát triển theo hướng xanh, hiện đại và bền vững./.

Trên 1.000 gian hàng sẽ hội tụ tại Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu không chỉ là điểm đến tin cậy đối với các nhà nhập khẩu quốc tế, mà còn là nơi để doanh nghiệp gặp gỡ trực tiếp, tìm kiếm đối tác, người mua hàng tiềm năng.