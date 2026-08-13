IEA và OPEC dự báo trái chiều về triển vọng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tiếp tục đưa ra những dự báo trái chiều về nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2026, trong bối cảnh xung đột và việc đóng cửa eo biển Hormuz kéo dài gây gián đoạn nguồn cung và đẩy giá nhiên liệu tăng cao.

Theo Báo cáo thị trường dầu mỏ tháng 8/2026 của IEA, công bố ngày 12/8, nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 được dự báo giảm 1,6 triệu thùng/ngày, thấp hơn 510.000 thùng/ngày so với dự báo tháng trước. Đây sẽ là lần đầu tiên nhu cầu dầu thế giới giảm theo năm kể từ đại dịch COVID-19.

IEA cho rằng việc eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa và giá nhiên liệu tăng cao đang làm giảm tiêu thụ dầu.

Trong khi đó, OPEC vẫn dự báo nhu cầu dầu toàn cầu tăng trong năm 2026, dù đã giảm xuống còn khoảng 580.000 thùng/ngày, so với 780.000 thùng/ngày trong dự báo trước. Đây là tháng thứ tư liên tiếp OPEC hạ thấp dự báo nhu cầu dầu toàn cầu. Chênh lệch giữa hai tổ chức về triển vọng nhu cầu dầu năm nay lên tới khoảng 2,2 triệu thùng/ngày.

Về nguồn cung, IEA cho biết sản lượng dầu toàn cầu trong tháng 7/2026 tăng 2,4 triệu thùng/ngày lên 101,5 triệu thùng/ngày, nhưng vẫn thấp hơn 6,3 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm trước. Riêng sản lượng dầu tại khu vực Vùng Vịnh vẫn giảm 8,3 triệu thùng/ngày so với trước xung đột. Xuất khẩu dầu của khu vực này giảm 2,1 triệu thùng/ngày xuống 15 triệu thùng/ngày sau khi eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa trở lại từ đầu tháng Bảy.

IEA dự báo nguồn cung dầu toàn cầu cả năm 2026 giảm 4,3 triệu thùng/ngày, xuống khoảng 102 triệu thùng/ngày. Trong tháng 7, lượng dầu dự trữ toàn cầu giảm 69 triệu thùng, xuống dưới 7,9 tỷ thùng, thấp nhất kể từ tháng 4/2025 và giảm tổng cộng 410 triệu thùng kể từ khi xung đột bắt đầu.

Tuy nhiên, hai tổ chức trên lại có quan điểm tương đồng hơn về năm 2027. IEA dự báo nhu cầu dầu thế giới tăng 2,4 triệu thùng/ngày, trong khi OPEC dự báo tăng khoảng 2,2 triệu thùng/ngày.

IEA cho rằng nếu căng thẳng hạ nhiệt và eo biển Hormuz được mở lại, nguồn cung có thể phục hồi mạnh, với sản lượng toàn cầu dự kiến tăng 8,3 triệu thùng/ngày trong năm 2027, lên khoảng 110,3 triệu thùng/ngày./.

Thị trường dầu mỏ thế giới tiếp tục thiếu hụt trong năm 2026 Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) một lần nữa hạ dự báo về nguồn cung và nhu cầu dầu toàn cầu, đồng thời cảnh báo những rủi ro ngày càng lớn đối với an ninh năng lượng thế giới.