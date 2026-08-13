Tỉnh Phú Thọ gỡ khó trong tiếp nhận, vận hành 2 cụm công nghiệp

Ngày 13/8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga đã làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn trong quản lý, vận hành các cụm công nghiệp được đầu tư từ ngân sách Nhà nước, trong đó tập trung vào hai cụm công nghiệp Yên Đồng và Tề Lỗ.

Theo Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ, sau khi sáp nhập, nhằm thống nhất đầu mối quản lý, vận hành các cụm công nghiệp được đầu tư từ ngân sách Nhà nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được thống nhất chủ trương giao quản lý, vận hành các cụm công nghiệp này.

Theo phương án được thống nhất, 10 cụm công nghiệp được giao Trung tâm Khuyến công và Phát triển Công Thương thuộc Sở Công Thương thực hiện kiểm kê, đánh giá, tiếp nhận hồ sơ để quản lý, vận hành. Riêng hai cụm công nghiệp Yên Đồng, xã Tam Hồng và Tề Lỗ, xã Tề Lỗ được giao Ủy ban Nhân dân cấp xã tiếp tục quản lý, vận hành.

Ông Cù Xuân Ân, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ, cho hay đến nay, 3 cụm công nghiệp gồm Bạch Hạc, Hợp Hải-Kinh Kệ và thị trấn Yên Lập đã hoàn thành việc rà soát, kiểm kê, đánh giá, tiếp nhận hồ sơ và được Trung tâm Khuyến công và Phát triển Công Thương tiếp nhận, quản lý.

Đối với 7 cụm công nghiệp còn lại, việc tiếp nhận vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến hồ sơ pháp lý, quyết toán dự án hoàn thành, xác định giá trị tài sản và các hạng mục đầu tư dở dang. Các đơn vị đang tiếp tục rà soát, bổ sung hồ sơ để hoàn thiện thủ tục bàn giao theo quy định. Về nguyên tắc, các cụm công nghiệp này đã được bàn giao để Trung tâm Khuyến công và Phát triển Công Thương tiếp tục vận hành, quản lý.

Đối với hai cụm công nghiệp Yên Đồng và Tề Lỗ, sau một thời gian được giao quản lý, Ủy ban Nhân dân xã Tam Hồng và Ủy ban Nhân dân xã Tề Lỗ đã đề xuất giao lại cho Trung tâm Khuyến công và Phát triển Công Thương tiếp nhận, quản lý, vận hành như các cụm công nghiệp khác được đầu tư từ ngân sách Nhà nước.

Nguyên nhân được các địa phương nêu là khó khăn về nhân lực và năng lực quản lý, chưa có vị trí việc làm phù hợp, đồng thời thiếu nguồn kinh phí để duy trì hoạt động, cải tạo, nâng cấp và duy tu hệ thống hạ tầng. Bên cạnh đó, hai cụm công nghiệp còn tồn tại nhiều vấn đề liên quan đến đất đai, hồ sơ pháp lý, quá trình hình thành và chuyển đổi từ mô hình làng nghề sang cụm công nghiệp, dẫn đến những bất cập kéo dài trong công tác quản lý nhà nước.

Tại buổi làm việc, đại diện các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Xây dựng, Tài chính cùng chính quyền hai xã Tam Hồng, Tề Lỗ tập trung làm rõ tiến độ tiếp nhận, bàn giao và vận hành các cụm công nghiệp; trách nhiệm của Trung tâm Khuyến công và Phát triển Công Thương trong việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, xử lý nước thải tập trung, thu phí, duy tu, bảo dưỡng hạ tầng và cơ chế tài chính.

Đối với Yên Đồng và Tề Lỗ, các đại biểu phân tích những khó khăn trong quản lý, vận hành, nhất là các vấn đề về đất đai, tổ chức bộ máy, nhân lực, nguồn lực tài chính và cơ chế đặc thù nếu tiếp tục giao Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh việc thống nhất tiếp nhận, quản lý, vận hành các cụm công nghiệp được đầu tư từ ngân sách Nhà nước là nhiệm vụ bắt buộc, quan trọng của các cấp, ngành. Khó khăn về nhân lực, kinh phí không phải là lý do để không thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước. Các địa phương, sở, ngành được giao nhiệm vụ phải chủ động triển khai theo đúng quy định; nếu để xảy ra vi phạm hoặc không thực hiện nhiệm vụ thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Công Thương khẩn trương xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng và nhu cầu hạ tầng của 10 cụm công nghiệp, trong đó làm rõ hiện trạng hệ thống xử lý nước thải tập trung, nhu cầu đầu tư, duy tu, bảo dưỡng của từng cụm công nghiệp. Sở phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng đơn giá dịch vụ công dùng chung cho các cụm công nghiệp trên địa bàn.

Trung tâm Khuyến công và Phát triển Công Thương phải xây dựng kế hoạch cụ thể về tiếp nhận, quản lý, vận hành các cụm công nghiệp được đầu tư từ ngân sách Nhà nước, xác định rõ tiến độ, mốc thời gian hoàn thành đối với từng cụm; đồng thời phân loại đầy đủ khó khăn, vướng mắc và đề xuất nội dung cần Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo, tháo gỡ.

Sở Công Thương cũng được yêu cầu khẩn trương tham mưu phương án về chủ đầu tư trước ngày 15/8/2026 và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án đơn giá dịch vụ công trong tháng 9/2026, làm cơ sở xem xét ban hành nghị quyết tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Đối với hai cụm công nghiệp Yên Đồng và Tề Lỗ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu không xử lý chung chung mà phải chia thành từng giai đoạn, phân kỳ và xây dựng lộ trình cụ thể, bảo đảm giải quyết dứt điểm từng nhóm vấn đề.

Đại diện lãnh đạo xã Tam Hồng báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong quản lý, vận hành cụm công nghiệp Yên Đồng. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Hồng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tề Lỗ được giao trực tiếp chỉ đạo, khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ của từng ô đất, từng hộ gia đình, cá nhân và doanh nghiệp tại hai cụm công nghiệp. Các trường hợp phải được phân loại cụ thể, xác định rõ thời điểm, hồ sơ pháp lý, nội dung vi phạm và phương án xử lý. Trên cơ sở đó, địa phương xây dựng kế hoạch, tiến độ đối với từng nhóm hồ sơ, bảo đảm thực hiện đầy đủ các kết luận thanh tra và chỉ đạo trước đây của cấp có thẩm quyền; hoàn thành toàn bộ kế hoạch và tiến độ xử lý trước ngày 30/9.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân hai xã hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục về đất đai, rà soát hồ sơ pháp lý từng trường hợp và kịp thời tháo gỡ những vấn đề vượt thẩm quyền của cấp xã. Sở Tài chính rà soát, tham mưu bố trí kinh phí theo quy định phục vụ quản lý, vận hành, duy tu hạ tầng kỹ thuật; đồng thời theo dõi tiến độ đề xuất cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khăn cho hai cụm công nghiệp.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Công Thương, các sở, ngành liên quan phối hợp đưa các dự án còn tồn đọng, trong đó có các dự án chưa có phương án xử lý, vào hệ thống xử lý theo đúng quy định; đồng thời đẩy nhanh tiến độ phân cấp, hoàn thiện thủ tục xây dựng các trạm xử lý nước thải tập trung.

Trước mắt, trong thời gian hai cụm công nghiệp Yên Đồng và Tề Lỗ vẫn thuộc Ủy ban Nhân dân xã quản lý, Sở Công Thương tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn, tập trung vào xây dựng quy chế quản lý cụm công nghiệp, phương án vận hành, đơn giá khai thác, sử dụng hạ tầng và quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thị Kim Nga yêu cầu các đơn vị xác định rõ trách nhiệm, không né tránh, không để những vướng mắc về lịch sử hình thành, hồ sơ pháp lý, tổ chức bộ máy hay nguồn lực tài chính tiếp tục kéo dài. Việc phân loại cụ thể từng trường hợp, xác định đúng căn cứ pháp lý và xây dựng lộ trình xử lý phù hợp được xem là giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ từng điểm nghẽn, đưa công tác quản lý, vận hành hai cụm công nghiệp Yên Đồng và Tề Lỗ đi vào nền nếp, đúng quy định và hiệu quả hơn./.

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