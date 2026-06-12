Phú Thọ khởi công nhà máy vi mạch điện tử Meiko Yên Quang

Ngày 12/6, tại xã Thịnh Minh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ phối hợp với Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang tại Khu công nghiệp Yên Quang.

Dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang có tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 500 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ AI và công nghệ vũ trụ. Khi đi vào hoạt động ổn định, dự án dự kiến đạt doanh thu khoảng 530 triệu USD/năm và tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động địa phương.

Tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng khẳng định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Trong tiến trình đó, Nhật Bản luôn là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá Dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang là minh chứng sinh động cho quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn của tỉnh Phú Thọ trong thu hút các dự án đầu tư chất lượng cao.

Phó Thủ tướng biểu dương những nỗ lực của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng khu công nghiệp và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Ông Sakate Atsushi, Phó Chủ tịch Tập đoàn Meiko cho biết, Meiko bắt đầu đầu tư tại Việt Nam từ năm 2007 và hiện có 5 nhà máy đang hoạt động. Việc tiếp tục triển khai dự án thứ 6 tại Việt Nam thể hiện niềm tin mạnh mẽ của tập đoàn đối với môi trường đầu tư ổn định, minh bạch cũng như tiềm năng phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao.

Meiko Yên Quang sẽ là một trong những cơ sở sản xuất quan trọng của tập đoàn tại khu vực châu Á, góp phần mở rộng năng lực sản xuất và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường điện tử toàn cầu.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh, đến tháng 6/2026, Nhật Bản có 78 dự án đầu tư tại Phú Thọ với tổng vốn đăng ký trên 2,3 tỷ USD. Tập đoàn Meiko là một trong những doanh nghiệp Nhật Bản tiêu biểu đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển công nghiệp điện tử của Việt Nam cũng như của tỉnh Phú Thọ.

Việc Meiko tiếp tục lựa chọn Phú Thọ là điểm đến đầu tư không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư của tỉnh mà còn cho thấy sức hấp dẫn của địa phương trong thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp điện tử.

Đặc biệt, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án đã được tỉnh cấp trong vòng 48 giờ kể từ khi tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế “luồng xanh” giải quyết thủ tục hành chính.

Trước đó, Meiko đã đầu tư nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử tại Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà với tổng vốn khoảng 350 triệu USD. Với dự án mới tại Khu công nghiệp Yên Quang, tổng vốn đầu tư của Tập đoàn Meiko tại Phú Thọ nâng lên 850 triệu USD.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đề nghị các sở, ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tập đoàn Meiko triển khai dự án đúng tiến độ.

Đồng thời đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, nhà thầu tập trung nguồn lực thi công, bảo đảm chất lượng công trình, tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động.

Ngay sau lễ khởi công, các đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi công Dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư nước ngoài, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới./.

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