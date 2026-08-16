Dự đoán bán kết ASEAN Cup: Chủ nhà Malaysia gặp khó, tuyển Việt Nam quyết phá 'dớp'?

Lực lượng của Malaysia chịu tổn thất nghiêm trọng khi Jimmy Raymond, Endrick hay Engku Shakir đều vắng mặt do chấn thương, trong khi khả năng ra sân của chân chạy cánh Mohamadou Sumareh còn bỏ ngỏ.

Sau hơn một tuần nghỉ ngơi, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch ở đấu trường ASEAN Cup 2026 với chuyến làm khách trên sân vận động Kuala Lumpur của đội chủ nhà Malaysia ở trận bán kết lượt đi.

Tính đến trước trận bán kết lượt đi ở giải năm nay, “Những Chiến binh Sao Vàng” đã có 15 lần chạm trán Malaysia ở sân chơi Đông Nam Á, với thành tích 9 chiến thắng, hòa 3 và chỉ phải nhận 3 thất bại.

Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng thành tích ở vòng đấu bán kết, đội tuyển Việt Nam lại chưa từng được hưởng niềm vui trong những lần đối đầu với Malaysia.

Dù vậy, thống kê lịch sử chỉ là một yếu tố mang tính chất tham khảo. Xét về tương quan lực lượng và phong độ vào thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam được đánh giá ở thế “cửa trên” bất chấp việc phải thi đấu trên sân khách.

Lực lượng của “Hổ Mã Lai” đang phải chịu tổn thất nghiêm trọng khi những trụ cột như hậu vệ Jimmy Raymond, các tiền vệ Endrick hay Engku Shakir đều vắng mặt do chấn thương, khả năng ra sân của chân chạy cánh Mohamadou Sumareh còn bỏ ngỏ, trong khi tiền vệ tấn công gốc Mỹ Wan Kuzain phải sớm nói lời chia tay với ASEAN Cup để trở về phục vụ câu lạc bộ chủ quản.

Những tổn thất nặng nề của Malaysia mở ra cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik “giải quyết” sớm vòng bán kết ngay ở trận đấu lượt đi./.

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